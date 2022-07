Activer la 5G sur l’iPhone : Voici comment

Si vous souhaitez activer la 5G sur iPhone, vous avez différentes options. Cela semble banal, mais le plus important est que votre iPhone prend également en charge la 5G. Ce n’est le cas que pour les nouveaux iPhones.

Avec quel iPhone pouvez-vous utiliser la 5G ?

Tous les iPhones ne sont pas capables d’utiliser la 5G. Il fonctionne depuis l’iPhone 12 (quelle que soit la variante). La même chose avec l’iPhone 13 – et très probablement avec toutes les variantes du prochain iPhone 14. L’iPhone SE de 2022 (3e génération) est également compatible 5G. Tous les iPhones précédents ne le sont pas.

Avec quel opérateur mobile pouvez-vous utiliser la 5G ?

Couverture 5G

En Allemagne, Telekom, Vodafone et O2 proposent actuellement des tarifs avec la 5G. Cependant, tous les tarifs n’incluent pas automatiquement la 5G. O2, par exemple, n’offre aucun forfait prépayé avec 5G au moment d’écrire ces lignes. De plus, la 5G n’est pas encore disponible partout en Allemagne. Que ce soit le cas pour vous dépend de votre opérateur de téléphonie mobile. Voici les cartes de couverture réseau :

Comment activer la 5G sur iPhone

Allez dans Paramètres sur votre iPhone et sélectionnez Mobile. Là, vous appuyez sur « Forfait(s) mobile(s) » et sur « Voix et données ». Ici, vous avez le choix entre trois options :

5G activé

La 5G est toujours activée lorsqu’elle est disponible. Même si cela raccourcit la durée de vie de la batterie.

5G automatiquement

Pour moi le meilleur choix. La 5G ne sera utilisée que si elle ne réduit pas significativement la durée de vie de la batterie.

4G

Avec ce paramètre, vous désactivez la 5G et n’utilisez que la 4G (LTE). Bien que votre iPhone charge le contenu Internet un peu plus lentement, votre batterie dure le plus longtemps avec la 4G.

Vous pouvez également activer la 5G en mode data. Si vous avez une mauvaise connexion Wi-Fi, vous pouvez utiliser le paramètre « Autoriser plus de données sur 5G » pour exécuter des mises à jour logicielles, des sauvegardes iCloud, des vidéos, Facetime et autres en qualité supérieure sur 5G. Dans le réglage par défaut, la qualité des vidéos et FaceTime est limitée pour enregistrer les données.

Cas particulier du mode d’économie d’énergie

En mode d’économie d’énergie, la 5G est automatiquement désactivée même si vous l’avez réellement activée. Bien sûr, la 5G vide la batterie et le mode basse consommation essaie de faire fonctionner votre iPhone aussi longtemps que possible. Seuls le streaming vidéo et les téléchargements volumineux font exception. Ils fonctionnent également en mode d’économie d’énergie via la 5G, si disponible.

Qu’est-ce que la 5G ?

Le G indique génération. La 5G est la cinquième génération (et la plus rapide) du réseau mobile. C’est le successeur de la 4G (LTE). Avec la 5G, vous utilisez des bandes passantes encore plus élevées, ce qui vous permet de charger plus rapidement de plus grandes quantités de données. De plus, les opérateurs de réseau peuvent utiliser des bandes de fréquences plus basses pour enfin fournir au plat pays un Internet mobile plus rapide.

Conclusion : activer ou non la 5G sur iPhone ?

Si vous avez un iPhone récent et un forfait offrant la 5G, vous devriez envisager l’option 5G automatiquement activer dans les paramètres sous voix et données. Ensuite, vous utilisez la connexion la plus rapide possible dès que vous vous trouvez dans une zone où votre opérateur mobile fournit la 5G. Vous pouvez alors le reconnaître par un symbole 5G dans la barre d’état de votre iPhone.

D’un autre côté, si vous souhaitez tirer le maximum d’autonomie de la batterie de votre iPhone et que la vitesse n’est pas si importante pour vous, désactivez la 5G.

