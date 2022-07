Qu’est-ce que la caravelle portugaise, pourquoi elle peut être mortelle et que faire si elle vous pique

Les observations de caravelles portugaises sont de plus en plus fréquentes en Méditerranée, des organismes « exotiques » de l’océan Atlantique. Voici ce que nous savons.

Caravelle portugaise. Crédit : Andrea Centini

Ces derniers jours, un baigneur de Catane a eu une rencontre malheureuse avec les tentacules d’une caravelle portugaise (Physalia physalis), en raison de laquelle elle a développé des symptômes graves et a été transportée d’urgence à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Policlinico San Marco. La présence de cet organisme marin, souvent confondu à tort avec une méduse, n’est qu’occasionnelle en mer Méditerranée, cependant les observations ont considérablement augmenté ces dernières années, notamment dans les eaux siciliennes. Ici, les caravelles portugaises arrivent emportées par le vent et les courants après être entrées dans la Méditerranée depuis l’océan Atlantique, par le détroit de Gibraltar. L’accident survenu à Catane n’est pas le premier en Italie ni le plus grave ; en 2010, en effet, un homme de 69 ans a été piqué et tué par une caravelle portugaise alors qu’il se baignait à Villaputzu, dans le sud de la Sardaigne. Aujourd’hui, il est considéré comme la première victime probable de cet organisme dans la Mare Nostrum. Mais qu’est-ce qu’une caravelle portugaise exactement ?

Crédit : Andrea Centini

Qu’est-ce que la caravelle portugaise

La caravelle portugaise est un animal marin appartenant au phylum des coelentérés, qui comprend les méduses, les coraux, les hydrozoaires et d’autres organismes. Il est classé comme un siphonophore, un ensemble de quatre organismes distincts (les zooïdes) qui vivent en symbiose, strictement dépendants les uns des autres pour leur survie. L’apparence est sans équivoque : hors de l’eau on distingue bien le pneumotophore, une poche remplie de gaz aux couleurs vives – du bleu au violet en via le rose – qui permet à l’animal de flotter. En dessous se trouvent les très longs tentacules urticants, qui peuvent atteindre des dizaines de mètres de long. Dans les cas les plus extrêmes, même 30 à 50 mètres. Grâce à eux, la caravelle portugaise est capable de piéger sa proie avec une « étreinte mortelle » et de se nourrir, comme le montre l’image suivante prise dans l’Atlantique, devant les îles des Açores.

Crédit : Andrea Centini

Comme il se comporte comme un organisme planctonique, qui ne nage pas activement mais se laisse emporter par les courants et les vents, il arrive qu’à la suite de conditions météorologiques défavorables il puisse facilement atteindre les côtes, où le risque d’accident est nettement plus élevé. En fin d’année dernière, plusieurs spécimens se sont retrouvés échoués après une tempête sur le front de mer du Lancashire, près de Blackpool (Royaume-Uni).

Parce que ça peut être mortel

Le poison piquant de la caravelle portugaise est considéré comme l’un des plus puissants et des plus dangereux de la faune marine. Il n’est pas aussi mortel que celui des cubomedusas australiens, mais il peut avoir des conséquences mortelles chez les individus particulièrement sensibles et vulnérables. « S’il est robuste, et si la piqûre survient pendant que l’animal pêche, les symptômes, chez la victime, sont très forts, semblables à ceux d’une très forte décharge électrique, et le signe qui reste est comme celui d’un fer chaud. reposant sur la peau », a déclaré à l’ANSA le professeur Ferdinando Boero, expert en coelentérés et professeur de zoologie et d’anthropologie à l’Université Federico II de Naples, à l’occasion de l’accident mortel en Sardaigne. Dans le cas de la femme de la pointe de Catane, des maux de tête, des vomissements, une arythmie cardiaque sévère, une asthénie et des difficultés respiratoires se sont récemment développés, ce qui a conduit à une hospitalisation en soins intensifs. « Des symptômes aussi importants et des lésions cutanées caractéristiques sur le dos, les fesses et les jambes suggèrent qu’il s’agit de la piqûre d’une caravelle portugaise », a déclaré le Dr Benedetta Stancanelli, médecin-chef de l’hôpital. La réaction chez les sujets sensibles, en plus de la douleur atroce causée par le poison libéré dans la peau, peut entraîner une paralysie, un arrêt cardiaque et un choc anaphylactique.

Que faire en cas de piqûre

Tout d’abord, il faut souligner que, lorsqu’une méduse ou un organisme similaire nous pique avec ses tentacules urticantes, il ne nous attaque pas ; nous l’avons simplement heurté ou l’animal s’est retrouvé sur nous, sans aucune intention agressive. En d’autres termes, c’est juste de la malchance. En cas de piqûre, il est essentiel de rester calme et de ne pas paniquer, également parce que la douleur peut être insupportable et, chez les sujets prédisposés, peut déclencher une anaphylaxie, une réaction allergique potentiellement mortelle. Si vous êtes en eau profonde, il est important de nager, de monter sur un bateau ou de vous faire aider, mais pas de rester sur place. Comme l’explique le Dr Antonio De Bitonto, chef de l’unité opérationnelle de dermatologie de la polyclinique San Marco du groupe San Donato, une fois à terre, il faut vérifier qu’il n’y a pas de morceaux de l’animal attachés au corps, qui doivent être retirés très avec attention. Des gants doivent être portés si vous utilisez vos mains, mais un objet fin et rigide comme une carte de crédit est préférable. Après avoir enlevé les résidus de l’animal, la zone affectée doit être rincée à l’eau de mer; pas d’eau douce qui peut favoriser l’apparition de tout nématocyste laissé sur la peau, entraînant la libération de nouvelles toxines. Même le pipi, l’ammoniaque et autres « remèdes de grand-mère » ne doivent pas être utilisés, ce qui ne fait qu’aggraver l’inflammation. Les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé recommandent de ne pas utiliser de vinaigre avant l’eau de mer pour la piqûre d’une caravelle portugaise, recommandée à la place pour celles des autres coelentérés. Évidemment, il est nécessaire de consulter un spécialiste et de se rendre aux urgences au cas où vous ne vous sentiriez pas bien après la piqûre.