Seagate et Snap blâment l’économie pour la faiblesse des rapports financiers qui écrasent les actions

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? De plus en plus d’entreprises technologiques ressentent l’impact du ralentissement économique alors que le géant du stockage de données Seagate et la société de médias sociaux Snap voient leurs cours boursiers chuter à la suite de rapports financiers décevants. Les deux sociétés ont blâmé l’incertitude générale au sein de l’économie alors que les pics d’inflation et la guerre russo-ukrainienne se poursuivent.

Seagate a souligné le problème familier de « l’affaiblissement des conditions économiques mondiales » pour ses prévisions de revenus décevantes de 2,35 milliards de dollars pour la période actuelle – les analystes s’attendaient à 3 milliards de dollars. Le bénéfice, quant à lui, devrait être d’environ 1,40 $ par action, bien inférieur aux estimations moyennes de 2,27 $.

Seagate a déclaré qu’il réduisait ses plans de production en raison de la baisse de la demande, évitant ainsi une situation où l’entreprise est assise sur un excès de composants qu’elle ne peut pas déplacer. Le hardware informatique grand public serait un domaine particulièrement touché.

« Dans cet environnement, nous réduisons nos plans de production pour maintenir la discipline d’approvisionnement alors que nos clients gèrent l’incertitude macro et les pénuries continues de composants non HDD », a déclaré le PDG de Seagate, Dave Mosely. « En ce moment, les consommateurs du monde ont décidé qu’ils dépensaient de l’argent pour d’autres choses. »

Réduire la production est une stratégie que Micron adopte également, note Bloomberg. Ailleurs, AMD, Apple et Nvidia auraient réduit leurs commandes de 5 nm auprès de TSMC en raison de la faible demande des consommateurs soucieux de leur argent. C’est l’une des raisons pour lesquelles le RTX 4090 pourrait être la seule carte Lovelace que nous voyons cette année.

Mosely a eu des nouvelles positives. La demande de périphériques de stockage en ligne ne cesse de croître et les centres de données continuent de générer une quantité massive de revenus pour l’entreprise. Il pense également que la demande des consommateurs commencera à s’améliorer dans environ deux trimestres. Cela n’a pas empêché les actions Seagate de chuter de 11 % dans les échanges après les heures normales de bureau.

Snap, la société derrière Snapchat, ressent également l’impact du ralentissement économique. Son chiffre d’affaires de 1,11 milliard de dollars au deuxième trimestre a dépassé les attentes de 1,14 milliard de dollars, bien que son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de 347 millions soit supérieur aux 344,2 millions attendus. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté de 13 % en glissement annuel, mais les analystes s’attendaient à 16 %. Les actions Snap ont chuté de 28% dans les échanges prolongés.

Snap a imputé les résultats aux annonceurs réduisant leurs budgets, ralentissant la demande, les contrôles de confidentialité introduits par Apple dans iOS 14 et la concurrence accrue de la part du très populaire TikTok, malgré les controverses. Encore une fois, cependant, l’économie est citée comme le problème fondamental dans la plupart des cas. Il a également refusé de donner des indications pour le troisième trimestre car « la visibilité prospective reste incroyablement difficile ».

« Nous ne sommes pas satisfaits des résultats que nous obtenons, quels que soient les vents contraires actuels », a déclaré la société dans une lettre aux investisseurs.

Google, Microsoft, Tesla et de nombreuses autres entreprises technologiques ont récemment ressenti les changements économiques, réagissant à tout, de la réduction des taux d’embauche à la restructuration et à la suppression d’emplois.