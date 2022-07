À quoi servent-ils et comment obtenir des couronnes et des distinctions dans Fall Guys

Fall Guys : Free for all a changé certaines choses depuis que Mediatonic a relancé le jeu sous un modèle free-to-play, c’est-à-dire gratuit mais avec des microtransactions. En plus d’introduire une nouvelle monnaie (les haricots), le développeur a réajusté d’autres aspects du titre comme les couronnes ou les élégies. Nous vous montrons ici comment obtenir ces types d’objets et à quoi ils servent.

Que sont les couronnes, à quoi servent-elles et comment peut-on les obtenir ?

Si vous faites partie de ceux qui aiment montrer des couronnes, vous serez intéressé. Le principal changement est qu’avec la transition vers Gratuit pour tous, ce type d’objet ne peut plus être dépensé. Sa fonction principale est d’obtenir des rangs de couronne, tout comme dans la version payante précédente, mais aussi d’obtenir de nouveaux costumes. Les rangs de la couronne ont été élargis avec de nouveaux skins au fur et à mesure que le joueur progresse.

Les fragments de couronne sont toujours gagnés grâce à des défis et à certains modes à durée limitée. Comme les couronnes ne peuvent pas être dépensées, ceux qui ont joué à la version précédente auront déjà découvert que les couronnes ont été converties en distinctions (3 000 distinctions pour chaque couronne).

Compliments, à quoi ils servent et comment sont-ils obtenus

Une autre tournure. La sortie de Beans change la façon dont les objets peuvent être acquis via les distinctions. Dans Free For All, vous ne recevrez plus de distinctions à la fin des matchs, mais vous devrez les débloquer dans le Season Pass ou les gagner lors d’événements et de défis.

Dans Free For All, les joueurs utilisent les recommandations pour acheter des pièces de costume individuelles de rareté commune, des couleurs communes, des surnoms, des plaques signalétiques, des motifs et des visages communs. Les articles peuvent être achetés dans la section hebdomadaire de la boutique de recommandation, et parfois dans la section quotidienne.

Fall Guys: Free For All est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (Epic Games Store). Dans cette news, nous vous expliquons comment le télécharger gratuitement sur console et PC. N’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire d’être abonné à un service pour pouvoir jouer.

Source | Les gars de l’automne