Chaleur extrême et incendies dévastateurs, NASA : « Un signal clair d’émissions humaines »

Températures infernales et incendies dévastateurs sont liés au CO2 et autres gaz à effet de serre émis par les activités humaines. L’accusation de la NASA.

Crédit : NASA

Plusieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique sont touchés depuis des semaines par une canicule extrême, qui a déjà causé la mort de centaines de personnes. L’Institut Carlos III fait état de 510 morts en Espagne entre le 10 et le 16 juillet, tandis que 659 morts au Portugal entre le 11 et le 17 juillet. Les températures infernales favorisent aussi les incendies catastrophiques, avec des dizaines de milliers d’hectares dévorés par les flammes – il suffit de penser à quoi se passe sur le Karst – et un grand nombre d’animaux tués par la fumée et le feu. Derrière ces drames se cachent dans de nombreux cas de nouveaux records locaux de températures maximales, avec quelques pics tout simplement choquants. La plus marquante est sans aucun doute celle atteinte dans le petit village de Coningsby, dans le comté du Lincolnshire, en Angleterre, où la colonne de mercure a atteint 40,3°C. Jamais avant le 19 juillet 2022 – jour du record – le seuil psychologique des 40°C n’avait été dépassé au Royaume-Uni. La nuit, dans certains cas, des minimums supérieurs aux maximums moyens de la période ont été atteints. Pour se rendre compte de la gravité de la situation au Royaume-Uni, le Met Office – l’organisme national qui s’occupe de la météorologie – a même conseillé de rationner l’eau dans le Sud, un paradoxe dans un pays notoirement pluvieux, d’ailleurs, les trains de peur que les voies puissent être déformé par une chaleur extrême.

Ce n’est pas mieux en France, avec une centaine de nouveaux records de température maximale battus en une seule journée. Le 18 juillet à Beaulieu-sur-Layon, commune de la Loire de 1 500 habitants, la température a par exemple atteint 42,7°C, tandis qu’à Cazaux, en Occitanie, la température a atteint 42,4°C. Deux stations météo de Nîmes ont plutôt détecté 40°C. C. En Gironde, au moins 16 000 personnes ont été évacuées, en raison d’incendies dévastateurs qui ont dévoré plus de 13 000 hectares de végétation. En Irlande, à Dublin, la colonne de mercure a atteint 33°C, la température la plus élevée depuis le record de 1887 (33,3°C). A Leiria, au Portugal, le 13 juillet, les 45°C ont été atteints et 3.000 hectares de forêt sont partis en fumée à cause d’un grand incendie, alimenté par une sécheresse extrême et une chaleur suffocante. Le même jour à Tunis, en Tunisie, les maximales ont atteint 48°C, battant un record qui durait depuis 40 ans. La vague de chaleur extrême a déclenché des incendies qui ont gravement endommagé les cultures de blé du pays, un énorme problème compte tenu du blocus des céréales en provenance d’Ukraine en raison de la guerre avec la Russie. Fin juin en Iran, 52°C ont été atteints, tandis qu’en Chine l’Observatoire Xujiahui à Shanghai a enregistré la température la plus élevée jamais enregistrée, égale à 40,9°C, également le 13 juillet, où la combinaison d’une humidité très élevée et de températures infernales même la nuit ont créé des « conditions potentiellement mortelles », expliquent les scientifiques de l’Observatoire de la Terre de la NASA dans un communiqué de presse.

Crédit : NASA

Les températures maximales enregistrées en Europe et en Afrique du Nord sont filles du torride anticyclone africain, qui a littéralement évincé le doux anticyclone des Açores de nos étés. Les raisons sont à la fois naturelles et anthropiques, avec une contribution évidente des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre liés à nos activités. La planète entière n’est pas actuellement touchée par l’insupportable calotte thermique, comme le montre également l’image partagée par les scientifiques du Goddard Earth Observing System (GEOS) de la NASA, mais là où elle existe, par extension et intensité, elle révèle l’impact du réchauffement climatique catalysé. du changement climatique. « Bien qu’il existe un schéma clair d' »onde atmosphérique » avec des valeurs alternées de chaud (plus rouge) et de froid (plus bleu) à différents endroits, cette vaste zone de chaleur extrême (et record) est un autre indicateur clair que les émissions des gaz à effet de serre provenant des activités humaines provoquent des conditions météorologiques extrêmes qui ont un impact sur nos conditions de vie », a déclaré le Dr Steven Pawson, chef du Global Modeling and Assimilation Office au Goddard Space Flight Center de la NASA.

Pour la grande majorité des scientifiques, il ne fait guère de doute que le réchauffement climatique est intimement lié aux activités humaines ; ces onze slides, qui ont convaincu Boris Johnson de la véracité du changement climatique, montrent les pics dans les courbes des températures moyennes, l’élévation du niveau de la mer, la perte de glace de mer et bien d’autres facteurs parallèlement à l’augmentation des émissions de CO2 dans l’atmosphère, ça a explosé à partir de la révolution industrielle.