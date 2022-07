Adidas engage Rick et Morty pour lancer ses nouvelles chaussures de football

La publicité pour les baskets a toujours été caractérisée par ce ton fou qui nous fait comprendre que nous deviendrons de grands athlètes rien qu’en enfilant une botte et en nouant des lacets. Utilisant cette ressource, mais avec beaucoup d’humour, Adidas a lancé ses nouvelles chaussures de football en collaboration avec Rick et Morty avec un court métrage plutôt amusant dans lequel il a deux stars internationales du football travaillant pour lui dans son sous-sol.

Adidas présente ses nouvelles baskets avec un short de Rick et Morty

La nouvelle chaussure Adidas pour ceux qui jouent au football sur gazon est la X Speedportal, décrite par la marque comme la dernière innovation axée sur la vitesse. Adidas pense que le football est devenu un sport plus rapide, c’est pourquoi la chaussure a été conçue pour faciliter le sprint. Cependant, la chose ne s’est pas arrêtée là, car la campagne marketing a été conçue autour de la franchise Rick & Morty.

Les chaussures ont été présentées avec un court métrage des deux protagonistes de la série Adult Swim avec leurs touches d’humour typiques et leur rupture constante du quatrième mur. Dans le clip, qui dure environ une minute et demie, on voit que les Adidas X Speedportal sont en réalité une création de Rick, qui a réussi à les synthétiser grâce à Mohamed Salah et Vivianne Miedema. Le scientifique farfelu lui-même va jusqu’à faire une blague de toute la technologie multidimensionnelle et d’autres termes marketing associés au produit.

Peu de temps après, on voit Morty être directement contrôlé par ses baskets et marquer un but qui fait de lui le vainqueur de la coupe du monde. Le court se termine dans le plus pur style Rick et Morty, avec l’une des leçons typiques que le grand-père donne habituellement au petit-fils quand il arrive.

Quelle est la particularité de ces bottes ?

Selon Franziska Aurnhammer, chef de produit senior chez Adidas, ces chaussures ont été conçues pour les joueurs les plus rapides du monde. Pour sa fabrication, des matériaux extrêmement légers et de qualité sont utilisés. La semelle utilise une plaque SPEEDFRAME, conçue pour donner stabilité et soutien aux crampons. D’autre part, l’intérieur utilise un matériau appelé SPEEDSKIN 2.0.

Au-delà des caractéristiques techniques de la chaussure, ce qui frappe le plus dans le design, c’est la couleur verte qui a été utilisée pour fabriquer la botte, qui est complétée par un ton vert translucide et visqueux sur les crampons. Adidas a baptisé ces couleurs Portal Fluid Green, en l’honneur des portails que nous voyons constamment dans la série animée Rick et Morty.

Prix ​​et disponibilité

Ces nouvelles chaussures de football sont désormais disponibles sur le site Adidas. Ils ont des prix allant de 55 à 280 euros. Tout dépendra du type de sol dans lequel on a l’habitude de jouer. Les variantes en gazon naturel sont celles qui utilisent la semelle vue dans le short. En revanche, il existe des versions futsal et multi-terrains qui utilisent des semelles plus conventionnelles.