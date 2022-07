Avec Samsung dévoilant le Z Flip 4, quand verrons-nous le premier iPhone pliable d’Apple ?

Samsung dévoilera la prochaine génération de ses téléphones pliables le 10 août. Dans sa quatrième année de smartphones pliables, la question demeure : quand Apple fera-t-il partie de la tendance et lancera-t-il son premier iPhone pliable ?

Les rapports sur un futur iPhone pliable sont rares. La dernière fois que nous avons couvert une rumeur, c’était il y a quelques mois. L’élec a déclaré qu’Apple avait commencé à développer un nouveau type d’écran pour les iPhones ou iPads pliables. La technologie décrite était similaire à celle utilisée dans le Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

En dehors de cela, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo et l’analyste DSCC Ross Young ont déclaré qu’un futur iPhone pliable pourrait arriver en 2025 au plus tôt.

En 2021, Kuo pensait qu’Apple préparait ce nouveau type d’iPhone pour 2024, mais il a ensuite déclaré que les plans avaient changé. L’analyste pense que cet iPhone pliable pourrait en fait être un iPad ou un hybride tablette/téléphone.

Je m’attendais à ce qu’Apple lance un iPhone pliable dès 2024 dans mes rapports de l’année dernière, mais il est maintenant clair que cette prédiction doit être révisée. Je prédis qu’Apple pourrait lancer son premier produit pliable en 2025 au plus tôt, qui pourrait être un iPad pliable ou un hybride d’iPad et d’iPhone.

En février, Ross Young était plus sceptique quant au premier iPhone pliable, car il a déclaré qu’Apple n’était pas pressé d’entrer sur ce marché, alors que la société pousse pour un avenir AR.

Nous avons retardé nos attentes concernant l’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliables de deux ans jusqu’en 2025 après des discussions avec nos contacts de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise ne semble pas pressée d’entrer sur le marché des smartphones pliables, et cela peut même prendre plus de temps que cela.

Ce qui est intéressant dans son rapport, c’est que Young a déclaré qu’Apple enquêtait sur l’idée d’un ordinateur portable pliable en dehors d’un iPhone pliable. Il écrivait alors :

D’autre part, nous montrons maintenant Apple dans notre feuille de route pour les ordinateurs portables pliables. Nous entendons dire qu’il y a un intérêt pour la plus grande taille à ce jour, autour de 20.x ». Cette taille pourrait créer une nouvelle catégorie pour Apple et se traduirait par un véritable produit à double usage, un ordinateur portable avec un clavier pleine taille lorsqu’il est plié et à utiliser comme moniteur lorsqu’il n’est pas plié et utilisé avec un clavier externe. Il peut également permettre une résolution UHD/4K ou même supérieure à cette taille. La période est probablement postérieure à 2025, cela pourrait être 2026 ou 2027.