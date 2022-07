Non, faire le plein la nuit ou tôt le matin ne vous fera pas économiser de l’argent

Avec la flambée des prix du carburant et l’exode estival imminent, il n’y a plus de pourboires à économiser chez le distributeur. Mais toutes les astuces ne fonctionnent pas.

Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, le prix du carburant a grimpé en flèche, obligeant le gouvernement à intervenir en appliquant une baisse « historique » des droits d’accise de 30 cents le litre. Malgré cela, les prix sont restés longtemps supérieurs à 2 euros, aussi bien pour l’essence que pour le diesel ; ce n’est que ces derniers jours que le décaissement en libre-service a été juste en dessous de ce seuil. Puisque l’exode des vacances d’été approche, pour les Italiens – mais pas seulement – ces prix vont se transformer en une véritable ponction sur le distributeur, avec des dizaines d’euros de plus que par le passé pour un réservoir plein. Face à cette situation, sur de nombreux sites, des « astuces » surgissent ici et là pour économiser quel euro à la pompe, mais toutes ne sont pas vraiment utiles. Au contraire.

Parmi les astuces qui ont le plus de succès sur les réseaux sociaux et les groupes Whatsapp figure celle de faire le plein le soir ou tôt le matin. Au-delà de la remise appliquée pendant la nuit par certains distributeurs, en effet, une économie insaisissable serait obtenue grâce à un principe physique (oui sacro-saint) lié à la température. En termes très simples, il fait plus chaud pendant la journée et le carburant se dilate à cause de la dilatation thermique, donc sur la base de ce principe, lorsque nous optons pour l’essence aux heures les plus chaudes de la journée, pour le même volume, nous obtiendrions une plus faible rendement énergétique. En effet, le carburant serait moins dense que celui libéré la nuit ou tôt le matin lorsque les températures sont plus basses. En résumé, lorsqu’il fait froid on obtiendrait un carburant plus dense capable de nous faire parcourir plus de kilomètres. Selon les calculs que l’on peut lire sur divers sites, si vous faites le plein tôt le matin ou le soir, vous pourriez économiser 3 % du total, soit environ 1,50 euros sur 50 euros. En pratique, grâce à cette astuce on mettrait presque un litre en plus dans le réservoir.

Tout est (presque) parfait d’un point de vue physico-chimique, sauf que le carburant est stocké dans des réservoirs souterrains isolés, où la température est pratiquement constante et n’est pas affectée par ce qui se passe à l’extérieur. Une journée ensoleillée ou une nuit glaciale ne fait aucune différence. Il en va de même pour celui délivré par la pompe, dont la fluctuation de température (et donc son effet d’épaississement ou de dilatation du carburant) est minime. Qu’il y ait un afflux continu de clients, qu’il s’agisse d’un distributeur peu fréquenté. Selon un rapport de Consumer Reports, qui a enquêté sur cette « astuce », lorsque la température du gaz passe de 15,5 °C à près de 24 °C, l’augmentation de volume n’est également que de 1 %. Même si l’essence et le diesel étaient affectés par cette fluctuation, des économies de quelques centimes seulement seraient réalisées sur un réservoir plein. Faire des voyages « spéciaux » la nuit tôt le matin nous ferait donc probablement dépenser encore plus que ce que nous aimerions économiser. Sans parler de l’agacement du lever matinal.