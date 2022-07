Présentation officielle de FIFA 23 : comment regarder en ligne, où, durée et heure

La saison de football est lancée. FIFA 23 a déjà annoncé ses couvertures (historiques, avec le football féminin comme protagoniste) et aujourd’hui, il sera présenté à la société avec une première bande-annonce de gameplay dans laquelle toutes ses actualités seront présentées. Ce sera le dernier versement avant le divorce de la FIFA et d’EA Sports, bien que cela ne indique pas qu’il s’agira d’un versement mineur. Les deux sociétés ont promis un jeu avec « beaucoup plus de fonctionnalités, de modes, d’équipes, de ligues et de compétitions que tout autre FIFA à ce jour, y compris le contenu de la Coupe du monde », donc un au revoir arrive avec style.

Nous allons voir quand aura lieu la présentation de FIFA 23 (date et heure) et comment vous pouvez la suivre en ligne.

Comment regarder la présentation de FIFA 23 le 20 juillet

L’événement de lancement de FIFA 23 peut être suivi via la chaîne YouTube d’EA Sports. Un streaming a déjà été activé où vous pouvez vérifier l’heure et alléger l’attente dans la zone de commentaire. Dans Netcost, vous trouverez un résumé de tout ce qui est affiché dès que vous avez terminé, disséqué en détail.

A quelle heure est la présentation officielle de FIFA 23 ?

La présentation officielle de FIFA 23 aura lieu aujourd’hui, 20 juillet 2022, vers 18h00 (heure locale française). Dans le reste du monde, voici votre horaire :