Les augmentations de salaire d’Apple sont une réduction de salaire après l’inflation, déclare le syndicat représentant les employés des magasins britanniques

Un syndicat représentant certains employés de magasins de détail au Royaume-Uni a déclaré que les augmentations de salaire accordées récemment par Apple équivalaient en fait à une réduction de salaire, après prise en compte de l’inflation.

Le syndicat note que les revenus et les bénéfices d’Apple ont tous deux augmenté de façon spectaculaire l’année dernière, soulignant également l’augmentation de la rémunération de Tim Cook…

Arrière plan

Nous avons appris pour la première fois que le personnel de vente au détail envisageait de se syndiquer en février, lorsque des groupes de deux magasins auraient préparé des documents à déposer auprès du National Labor Relations Board, avec environ six autres emplacements à des stades antérieurs de planification.

Nous avons vu un début officiel du processus dans le magasin phare d’Apple Grand Central Terminal à New York, avec un certain nombre d’objectifs pour une meilleure offre pour le personnel. Cela a été suivi par des déménagements similaires à Atlanta et au Maryland.

Apple a répondu avec une approche de la carotte et du bâton. Le bâton était une affirmation agressive selon laquelle la syndicalisation pouvait ralentir, plutôt qu’accélérer, le changement – ​​si agressive que deux plaintes pour antisyndicalisme illégal ont été déposées. La carotte a été l’annonce d’augmentations salariales et d’autres améliorations des conditions de travail du personnel du commerce de détail.

Le mouvement de syndicalisation a également traversé l’Atlantique, certains travailleurs britanniques d’Apple Store rejoignant l’un des deux syndicats.

La plupart des augmentations de salaire d’Apple sont inférieures à l’inflation, selon le syndicat

Une partie de la réponse d’Apple consistait à proposer des augmentations de salaire prévues. L’augmentation moyenne des salaires serait de 10 %.

Cependant, avec une inflation élevée au Royaume-Uni et dans d’autres pays, le syndicat United Tech & Alllied Workers (UTAW) affirme que cela équivaut à une baisse de salaire en termes réels.

Cette année, la plupart d’entre nous chez Apple, en particulier ceux qui travaillent dans les Apple Stores, ont reçu des augmentations inférieures à l’inflation et des réductions de notre salaire en termes réels. Indice des prix à la consommation en hausse de 9,4 %

Indice des prix de détail en hausse de 11,8 % Nous ne demandons pas grand-chose, juste pour maintenir notre salaire en ligne avec l’inflation. Si une relance était inférieure aux chiffres ci-dessus, ce n’était pas une relance, c’était une coupe. Non, nous ne sommes pas des enseignants, des postiers, des infirmières, des conducteurs de train, mais nous aidons à garder les gens connectés, les aidons à faire leur travail et réparons les téléphones des gens en cas de panne. Les gens comptent sur nous tous les jours et notre employeur peut se permettre de faire mieux. 2021 :

Les revenus d’Apple en hausse de 33%

Les PDG paient jusqu’à 600 % APPLE RETAIL UK LTD a enregistré à lui seul un chiffre d’affaires de 972 millions de livres sterling avec des bénéfices en hausse de 24 % au cours d’une année pandémique.

Il n’y a AUCUNE EXCUSE pour Apple de ne pas payer équitablement son personnel de première ligne, dans cette économie ou dans toute autre.

La demande est fondée sur un sondage de seulement 44 employésmais correspond aux rapports d’augmentations moyennes pour le personnel d’Apple en général.

Les travailleurs d’Apple commencent à recevoir nos augmentations de salaire annuelles – imaginez un avenir pas si lointain où nous pourrons négocier collectivement notre salaire. Alors qu’as-tu eu cette année ? Supérieur à l’inflation : 22,7 %

Égal à l’inflation : 11,4 %

Moins que l’inflation : 54,5 %

Aucune augmentation : 11,4 %

Bien sûr, la situation n’est pas rare à l’heure actuelle, les travailleurs de nombreuses autres entreprises recevant soit des augmentations inférieures à l’inflation, soit aucune augmentation du tout.

Photo : Emil Kalibradov/Unsplash

