Une merveilleuse baleine blanche s’est échouée en Australie (mais ce n’est pas le fameux Migaloo)

Sur la plage de Mallacoota, en Australie, la carcasse d’une baleine blanche, une jeune baleine à bosse femelle, a été retrouvée. Les causes du décès sont inconnues.

Crédit : Cade Mooney / Facebook

Ces derniers jours, la carcasse d’une belle baleine à bosse blanche a été repérée sur une plage de Mallacoota, une ville située à l’extrême est de l’État de Victoria, en Australie. La plage est si éloignée qu’elle n’est accessible qu’en bateau. Parmi les habitants du village – environ un millier d’âmes – le premier à l’atteindre fut M. Peter Coles, qui monta dans son kayak dès qu’il entendit parler de l’animal mort à la radio.

« Je pouvais la voir de loin, mais c’était une couleur très étrange, ça ressemblait juste à une masse blanche, mais plus je me rapprochais, mieux je pouvais voir les stries sur son ventre, donc c’était évidemment une baleine. » l’homme a déclaré à ABC News. « Je l’ai bien regardé et j’ai pris des photos au cas où quelqu’un aurait besoin de l’identifier. C’était assez spectaculaire, cela ressemblait à un beau type de sculpture en marbre blanc », a ajouté M. Coles, notant qu’il avait pris de« superbes photos »en raison du fait qu’il s’agissait d’une observation très inhabituelle.

Au petit matin on craignait pour le sort de Migaloo, le célèbre rorqual blanc à bosse (un mâle) atteint d’albinisme que l’on aperçoit avec une certaine régularité en Australie depuis une trentaine d’années. La première observation remonte à 1991, au large de Byron Bay. Depuis, ce spécimen a été longuement étudié par les experts, mais il n’a pas été revu depuis environ 2 ans et les scientifiques s’inquiètent de son état, même si ce n’est pas la première fois qu’il « disparait » depuis si longtemps. Lorsque la carcasse d’une baleine à bosse blanche a été signalée, la pensée s’est naturellement tournée vers le légendaire Migaloo, mais l’analyse d’images par le Département de l’environnement, des terres, de l’eau et de la planification de l’État de Victoria (DEWLP) l’a évité. « Les agents du DELWP ont examiné les images de la baleine à bosse morte à Mallacoota et ont confirmé qu’il s’agissait d’une femelle subadulte. Migaloo est un garçon », a déclaré Peter Bick, commandant de l’agence régionale DELWP.

Le fait qu’il ne s’agisse pas de Migaloo n’atténue naturellement pas la tristesse de la perte d’un animal merveilleux et important pour l’équilibre de l’écosystème marin, qui est encore très jeune. Les scientifiques ne savent même pas s’il s’agit en fait d’une baleine albinos ou d’un leucismus ; son pigment généralement noir peut simplement s’être « estompé » après la mort. Des tests seront effectués pour déterminer à la fois la cause exacte du décès et l’existence d’une maladie génétique. Comme l’a précisé à ABC News le professeur Wally Franklin de l’Université Southern Cross, les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) ont un taux de mortalité d’environ 4% et beaucoup meurent de causes naturelles, comme l’invasion de parasites qui les affaiblissent. Mais il n’est pas exclu qu’il ait pu être heurté par un navire, l’une des causes de mortalité les plus fréquentes chez les grands cétacés. Pour le moment, les chercheurs n’ont pas encore pu analyser la partie dorsale du corps et de la tête, à la recherche d’éventuelles blessures.

Les autorités ont décidé de laisser la baleine blanche se décomposer sur la plage de Mallacoota où elle s’est retrouvée. Avec l’aide des marées, il pouvait également retourner à l’eau et devenir un repas copieux pour les requins, qui avaient apparemment déjà commencé à s’en régaler avant de s’échouer.