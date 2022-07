Cet acteur de Game of Thrones sera dans la préquelle de The Hunger Games

Au final, le succès d’une série sert à beaucoup de choses. Par exemple, transformer son histoire en une partie de la culture populaire à tous les niveaux, en plus de perpétuer une saga qui, épisode après épisode, devient plus grande et plus emblématique. Ou encore, pour que des visages totalement inconnus fassent partie du star system de chaque époque. Et c’est arrivé ces dernières années avec Games of Thrones, qui est également devenu un vivier inépuisable de grands acteurs.

Une revendication de succès

Et bien sûr, quand on parle de Games of Thrones, il est normal qu’on se mette tous en alerte. Qui ont-ils décidé de signer de la fiction originale de HBO pour faire briller le futur opus de The Hunger Games ? Eh bien, comme vous l’avez sûrement deviné, une nouvelle apparition du toujours sinistre Tyrion Lannister arrive. Ou plutôt, Peter Dinklage, qui est celui qui a donné vie au membre le plus indiscipliné de l’une des maisons les plus importantes de Westeros.

Le fait est que, comme Deadline l’a annoncé, Peter Dinklage a rejoint le casting d’acteurs qui participeront au quatrième volet (cinquième film en fait) de The Hunger Games, une adaptation du livre de Suzanne Collins intitulé Ballad of Songbirds and Snakes, qui est en fait une préquelle de l’histoire originale que nous avons déjà vue dans les salles au cours de la dernière décennie, avec Jennifer Lawrence comme protagoniste.

A cette occasion, Tyrion, pardon, Peter Dinklage, endossera le rôle de Casca Highbottom, l’une des doyennes de l’Académie qui, selon le réalisateur du futur film, Francis Lawrence (également responsable de The Hunger Games Mockingjay Part 1 et 2), « est l’une des personnes les plus puissantes de la vie de Snow », le protagoniste. «Avec son visage austère et vengeur dans les jeux, il établira les règles qui détermineront tous les aspects du destin de Coriolan. Je suis ravi que Peter lui donne vie. »

Voyageons dans le passé

Le quatrième livre de Suzanne Collins de la saga Hunger Games ne continue pas l’histoire des trois premiers qui sont devenus quatre films à succès qui ont réussi à récolter plus de 3 000 millions de dollars, mais décide de voyager dans le passé pour raconter certains événements clés de quoi, à cette époque, seront les dixièmes Hunger Games.

Au sein de ce monde dans lequel nous voyagerons, nous devrons rencontrer des personnages qui seront décisifs et dont nous découvrirons les expériences vitales qui ont forgé leur personnalité. Comme le président Snow, par exemple, qui dans cette Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents sera un élément clé de l’histoire et que nous allons voir en action lorsqu’il était un jeune homme ambitieux.

Si rien ne change dans les plans de la société de production, The Hunger Games: Ballad of Songbirds and Serpents sortira le 22 novembre 2023, pour célébrer les 10 ans de la sortie en salles de The Hunger Games Catching Fire, le deuxième volet qui n’a réussi à soulever ni plus ni moins de 865 millions de dollars dans le monde.