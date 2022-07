Comment réinitialiser les paramètres d’usine et coupler la télécommande Xfinity

Aujourd’hui, nous allons vous expliquer comment réinitialiser votre télécommande Xfinity et la coupler avec votre boîtier de diffusion ou votre téléviseur Xfinity.

Xfinity est un service qui vous fournit non seulement des services Internet, mais vous offre également la possibilité de diffuser et de regarder des chaînes de télévision via un abonnement mensuel. Lorsque vous choisissez un plan de streaming avec Xfinity, vous obtenez également une boîte de streaming et une télécommande pour le faire fonctionner. Comme c’est le cas avec toutes les télécommandes dans le monde, il y a des chances qu’elle ait un problème ou qu’elle ne fonctionne tout simplement pas. C’est courant avec les télécommandes. Cependant, en ce qui concerne les télécommandes que vous obtenez avec un appareil Xfinity, vous remarquerez peut-être que les boutons ne fonctionnent peut-être pas correctement.

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas correctement, cela peut être ennuyeux. La situation s’aggrave encore lorsque l’appareil est dans un état physique parfait, sans aucun dommage interne ou externe. L’avantage de ces télécommandes est que vous pouvez facilement les réparer. Oui, ces télécommandes peuvent être réparées en les réinitialisant. Voyons donc comment vous pouvez réinitialiser différentes télécommandes que vous obtenez lorsque vous achetez une boîte de streaming Xfinity.

Réinitialiser les télécommandes Xfinity

Il existe différentes télécommandes Xfinity disponibles et les étapes à suivre pour réinitialiser ces télécommandes ont été mentionnées ci-dessous. Choisissez votre télécommande Xfinity et suivez les étapes pour la réinitialiser.

Comment réinitialiser la télécommande vocale Xfinity XR16

Assurez-vous que des piles neuves sont installées dans votre télécommande. Appuyez et maintenez le bouton I et le bouton d’accueil. Maintenez les boutons enfoncés jusqu’à ce que le voyant d’état de la télécommande clignote. Cela vous prendra environ 5 secondes environ. Maintenant, appuyez sur les boutons Marche/Arrêt, Flèche gauche et Volume bas. Cette séquence de boutons conclut la réinitialisation d’usine de votre télécommande Xfinity.

Associer la télécommande XR16 au boîtier TV Xfinity Flex

Une fois que vous avez effectué une réinitialisation de la télécommande, il est maintenant temps de coupler la télécommande à votre appareil Xfinity. Voici comment jumeler la télécommande.

Branchez la TV Box à une source d’alimentation et assurez-vous qu’elle est connectée à votre téléviseur.

Maintenant, pointez la télécommande vers le boîtier TV et appuyez une fois sur le bouton Voice.

Vous verrez l’ensemble des instructions à l’écran pour coupler la télécommande. Suis les

De cette façon, vous pourrez utiliser la télécommande avec votre Xfinity Flex TV Box

Associez la télécommande XR16 au contrôle du téléviseur ou de l’appareil audio

Vous pouvez également utiliser la télécommande Xfinity pour contrôler n’importe quel téléviseur intelligent ou appareil audio tel que les cinémas maison ou les barres de son. Voici les étapes.

Installez des piles neuves dans votre télécommande.

Appuyez et maintenez le bouton vocal. Dites maintenant Programmer à distance comme commande vocale.

Vous pouvez également coupler la télécommande en ouvrant le menu Paramètres suivi de Paramètres de la télécommande et enfin de Programmation vocale à distance.

Une fois le processus d’appariement terminé, appuyez sur le bouton d’alimentation de la télécommande pour éteindre le téléviseur.

Maintenant, rallumez-le et vérifiez si les boutons de volume et de sourdine fonctionnent parfaitement.

Comment réinitialiser la télécommande vocale Xfinity XR11

Si les boutons et leurs fonctions ne répondent pas, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation d’usine de la télécommande Xfinity. Voici les étapes à suivre.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Setup de la télécommande XR11 jusqu’à ce que le voyant LED en haut passe du rouge au vert. Maintenant, appuyez sur les chiffres 9, 8 et 1 sur le pavé numérique de la télécommande. Dès que vous saisissez les chiffres, le voyant LED de la télécommande clignote deux fois. Maintenant, votre télécommande XR11 a été réinitialisée.

Associez la télécommande XR11 à la Xfinity TV Box

Assurez-vous que la télécommande est en ligne de mire avec votre Xfinity TV Box

Appuyez sur le bouton A et choisissez Configuration à distance.

Le TV Boc vous demandera maintenant si vous souhaitez utiliser la télécommande pour contrôler les fonctions d’alimentation et de volume de votre téléviseur.

Choisissez l’option Oui. Vous devrez à nouveau choisir Oui lorsqu’il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser la télécommande pour contrôler votre téléviseur.

Entrez la marque de votre téléviseur lorsque la Xfinity TV Box vous le demande.

Il affichera maintenant que votre télécommande est prête à être couplée. Alors, appuyez sur le bouton OK.

Utilisez les commandes de volume et voyez s’il peut fonctionner avec votre téléviseur. Si c’est le cas, choisissez l’option qui lit It Works. Si ce n’est pas le cas, choisissez simplement Ne fonctionne pas et répétez les étapes.

Comment réinitialiser la télécommande vocale Xfinity XR15

Si vous utilisez une télécommande XR15 qui ne fonctionne pas correctement, vous pouvez suivre ces étapes pour effectuer une réinitialisation d’usine de la télécommande.

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons A et D de votre télécommande XR15. Maintenez-le enfoncé pendant trois secondes et relâchez-le lorsque vous voyez l’indicateur LED changer de couleur du rouge au vert. Appuyez maintenant sur 9, 8 et 1 sur votre télécommande XR15. L’indicateur LED clignote maintenant trois fois. Votre télécommande est maintenant réinitialisée.

Associez la télécommande XR15 avec Xfinity X1 ou Flex

Allumez votre téléviseur et assurez-vous que votre télécommande a de bonnes piles.

Maintenant, maintenez enfoncés les boutons Xfinity et Mute pendant cinq secondes.

À ce moment, l’indicateur LED de votre télécommande devrait passer du rouge au vert.

Sur votre PC, ouvrez le Outil de recherche de code à distance.

Dans l’outil, choisissez la marque du téléviseur et notez le premier code à cinq chiffres

Entrez le code à cinq chiffres sur votre téléviseur à l’aide de la télécommande.

La télécommande fera clignoter la LED verte deux fois si le code est correct.

En cas de code incorrect, le voyant LED passe au rouge.

Une fois que vous avez trouvé le bon code pour coupler la télécommande à votre téléviseur, appuyez sur les boutons d’alimentation et testez également si les boutons de volume et de sourdine fonctionnent parfaitement.

S’ils fonctionnent, la télécommande a été couplée. Sinon, vous devrez essayer un autre code.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez effectuer une réinitialisation d’usine de votre télécommande Xfinity ainsi que les coupler aux appareils Xfinity et également à votre téléviseur pour utiliser la télécommande pour contrôler les deux appareils. Nous espérons que ce guide vous a aidé à connaître les étapes pour effectuer une réinitialisation d’usine sur les télécommandes Xfinity. Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

