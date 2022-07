Ces images montrent les dommages cutanés causés par le soleil sans crème solaire

La crème solaire est un bouclier précieux contre les risques importants de l’exposition aux rayons du soleil.Voici les dommages qu’elle occasionne sur une peau non protégée.

Crédit : Centre de cancérologie de l’Université du Colorado

Pour se protéger des rayons du soleil et notamment des rayons ultraviolets nocifs, il est indispensable d’utiliser un écran solaire, avec une protection adéquate en fonction de l’âge et du type de peau. Comme le précise l’Association italienne pour la recherche sur le cancer (AIRC), bien que la Food and Drug Administration (FDA) recommande des crèmes avec un facteur de protection de base d’au moins 15, en réalité des études plus récentes soulignent la nécessité de partir au moins d’un facteur de 30. ou plus. La raison réside dans le fait qu’une exposition « imprudente et prolongée » au soleil entraîne des risques importants pour la santé. Les brûlures simples sont par exemple le signe d’une atteinte « qui est non seulement immédiate, mais peut avoir des conséquences importantes dans le temps, facilitant par exemple l’apparition d’un mélanome », explique l’AIRC. Mais pas seulement. S’exposer au soleil sans se protéger catalyse aussi le vieillissement prématuré de la peau et le risque d’autres cancers, dont les « cancers squameux et basocellulaires ».

Crédit : Centre de cancérologie de l’Université du Colorado

Pour démontrer les conséquences d’une exposition inconsciente au soleil, sans le bouclier nécessaire, il y a quelques images partagées par le Cancer Center de l’Université du Colorado, qui grâce à l’éclairage ultraviolet mettent en évidence les dommages de la peau invisible aux longueurs d’onde optiques. Même si nous ne le voyons pas – à moins qu’il n’y ait des coups de soleil avec des rougeurs et un relâchement cutané – cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas du tout. Dans ces clichés, les parties les plus sombres semblables à des taches de rousseur mettent en évidence les effets de l’exposition au soleil sans l’utilisation de crème solaire. La comparaison entre peau protégée et non protégée est particulièrement significative. L’université américaine partageait autrefois ces images, aujourd’hui relancées par le journal britannique Metro UK, précisément pour alerter sur les conséquences d’une exposition inconsciente au soleil. Ces jours-ci, le Royaume-Uni est frappé par une vague de chaleur extrême due à l’anticyclone africain, qui entraîne des températures maximales même supérieures de 15 ° C à la moyenne de la période. Pour la première fois, le Met Office recommandait même de conserver l’eau dans le sud de l’Angleterre, un « conseil » qui n’avait jamais été fait dans un pays pluvieux. Il n’est donc pas étonnant que des astuces se répandent aussi pour se protéger de la chaleur.

Crédit : Centre de cancérologie de l’Université du Colorado

L’AIRC souligne qu’il faut choisir des crèmes solaires à large spectre qui protègent à la fois contre les rayons ultraviolets B (UV-B) et UV-A. Rappelez-vous également que les crèmes solaires ont une date d’expiration qui varie normalement de 9 à 12 mois après l’ouverture d’un nouvel emballage. « Si le produit est périmé, cela indique que les filtres solaires ne sont plus en mesure de nous protéger correctement, et donc notre peau est exposée au risque d’agression », précise l’association. La tentation d’utiliser cette bouteille de l’année précédente qui a expiré, également à la lumière du coût considérable des crèmes solaires valides, doit donc le rester, si vous ne voulez pas éviter des conséquences très désagréables. L’AIRC recommande de l’appliquer 15 à 30 minutes avant l’exposition au soleil et de le renouveler toutes les deux heures ; si vous prenez un bain il est indispensable que la crème soit « water resistant », même si une partie du bouclier est inévitablement destinée à diminuer.

Concernant la quantité, l’AIRC précise qu' »une paume pleine suffit pour les jambes, les bras, le visage et le cou d’un adulte moyen », mais il faut aussi faire attention aux parties qui restent souvent découvertes, comme le dos des mains et les pieds, les oreilles, l’arrière des genoux et le cou. Bien sûr, la crème solaire seule ne peut pas tout faire et l’utilisation de vêtements et d’objets protecteurs tels que des chapeaux à larges bords (mieux en tissu qu’en paille), des lunettes de soleil et des vêtements sombres est également recommandée. Aux heures les plus chaudes, les plus centrales de la journée, il faut chercher un abri à l’ombre.