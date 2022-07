Adieu le rêve d’un Surface Duo 2 à bas prix

Il y a quelques jours, un prototype quelque peu étrange du Surface Duo 2 est apparu sur eBay, il s’agissait en réalité d’une version décaféinée du téléphone pliable de Microsoft. Dans les images, on a apprécié que la finition au lieu d’utiliser du verre ait opté pour du plastique (comme le mythique Lumia) et que la projection de l’appareil photo soit un peu plus petite.

La raison en est qu’au lieu d’utiliser le triple capteur du Surface Duo 2, il a été réduit à un double capteur. De plus, nous voyons des coins légèrement plus arrondis et les écrans sont à nouveau complètement plats, oubliant la manière innovante d’afficher les notifications utilisées par l’appareil d’origine. On pourrait dire qu’il s’agit d’un hybride low-cost entre la première itération du Surface Duo et sa deuxième version.

Microsoft annule le Surface Duo à bas prix, connu sous le nom de « Cronos »

Cet appareil, connu en interne sous le nom de Cronos, était conçu comme une version low-cost (ou plutôt à coût réduit) du Surface Duo 2. Son lancement était prévu pour la fin de l’année et il a réduit les spécifications du pliable pour le rendre moins cher. Cependant, selon Zac Bowden, sa sortie a été annulée.

Cronos a monté un processeur Qualcomm de milieu de gamme, une double caméra à l’arrière (principale et grand angle), des écrans complètement plats sans barre de regard et une finition en plastique. Par conséquent, nous avons oublié les écrans incurvés à 90 Hz, le processeur Snapdragon 888 et la finition en verre pour l’extérieur.

La raison de l’annulation est que Microsoft est un acteur trop jeune sur le marché du téléphone pour commencer à diversifier sa gamme de pliables. Au lieu d’introduire une nouvelle variante, la société a préféré prioriser ses efforts sur le prochain Surface Duo 3, qui est attendu au second semestre 2023.

De plus, la société continue de travailler sur la mise à jour vers Android 12L pour les utilisateurs actuels du Surface Duo, il est donc normal qu’ils préfèrent assurer une excellente expérience au sein de leur segment haut de gamme actuel avant de commencer à proposer différentes variantes.

Le prix auquel cet appareil aurait été lancé est inconnu, même si tout porte à croire qu’il serait plus proche de celui de la première version que du prix de lancement du Surface Duo 2. On ne connaît pas non plus le nom que porterait ce téléphone pliable. ont pris, bien qu’il n’aurait pas été fou de penser à Surface Duo Go.