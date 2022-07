Le charbon actif bloque la prise de poids en laboratoire : il pourrait prévenir l’obésité et le diabète

Dans une expérience, il a été démontré que des souris nourries avec un régime riche en graisses et en charbon actif acide pendant trois mois ne prennent pas de poids.

Charbon actif. Crédit : wikipédia

Le charbon actif acide peut prévenir la prise de poids et la résistance à l’insuline, deux conditions liées à de multiples conditions médicales. L’efficacité de la substance a été démontrée en laboratoire par des expériences spécifiques, dans lesquelles des modèles murins (souris) ont été impliqués. Le charbon actif était si efficace que les rongeurs nourris avec un régime riche en graisses pendant trois mois n’ont pas pris de poids, conservant leur poids typique. Depuis que l’obésité est devenue une véritable épidémie au niveau mondial et qu’elle est associée à de nombreuses maladies – telles que les événements cardiovasculaires, le cancer, la stéatose hépatique et le diabète -, le charbon actif pourrait devenir un allié précieux pour la combattre, en évitant les kilos superflus et leurs conséquences sur la santé. . Bien sûr, tant qu’il a la même efficacité sur l’homme que celle démontrée chez la souris, il est totalement sûr et s’utilise sous test médical, dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques japonais de l’Université de Shinshu, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de gastroentérologie, a démontré l’efficacité du charbon actif dans la prévention de l’obésité et de la résistance à l’insuline.Kyushu Medical Center, Hebei Medical University Physiopathology Department (China), Lishui Hôpital – École de médecine de l’Université du Zhejiang, LSI Medience Corporation et autres centres de recherche. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Naoki Tanaka, professeur au Centre de recherche sur les systèmes sociaux de l’université japonaise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir testé l’efficacité de la substance pendant 12 semaines sur des groupes de souris. Le charbon actif est généralement alcalin ; pour cette raison, les scientifiques ont décidé d’utiliser dans l’expérimentation une spécialité de Shinshu Ina, un charbon actif acide obtenu à partir de l’arbre Akamatsu (pin rouge) qui est utilisé depuis des siècles dans la préfecture de Nagano comme agent détoxifiant.

Crédit : Naoki Tanaka, Université de Shinshu

Pour vérifier son efficacité anti-obésité, ils ont traité trois groupes de souris avec des régimes alimentaires différents : le premier a été nourri avec un régime riche en graisses ; le second avec une alimentation normale ; et le troisième avec le même régime alimentaire que le premier groupe, mais combiné avec du charbon actif acide. Au terme des 12 semaines, les souris du premier groupe ont significativement pris du poids par rapport à celles nourries avec un régime régulier, tandis que celles du troisième, bien qu’ayant suivi le régime hypercalorique, ont maintenu leur « poids idéal » comme celles de le régime normal. Les chercheurs ont mené diverses analyses sur des souris traitées au charbon actif et ont constaté que les lipides neutres, le cholestérol et les acides biliaires dans leurs fèces étaient à des niveaux significativement plus élevés (deux à quatre fois) que ceux retrouvés chez les souris nourries au régime riche en graisses mais sans charbon actif. charbon activé. Selon le professeur Tanaka et ses collègues, le charbon actif acide favorise l’excrétion de ces éléments en prévenant la prise de poids et la résistance à l’insuline. Les chercheurs ont également observé une régulation à la hausse des expressions hépatiques des gènes codant pour la cholestérol 7 alpha-hydroxylase et l’hydroxyméthylglutaryl-CoA réductase/synthase chez les souris traitées, « reflétant probablement l’augmentation des excrétions de l’intestin et la circulation entérohépatique du cholestérol et des acides biliaires », selon eux. écrire dans le résumé de l’étude.

Une découverte très significative est qu’aucun « dommage ou anomalie dans le tractus gastro-intestinal, le foie, le pancréas et les poumons » des souris traitées avec du charbon actif n’a été détecté. La substance, si elle devait démontrer toutes ses propriétés et sa sécurité même chez l’homme, pourrait vraiment représenter une aide significative dans la lutte contre l’obésité et les problèmes de santé qu’elle entraîne. Les détails de la recherche « Acid Activated Charcoal Prevents Obesity and Insulin Resistance in High-Fat Diet-Fed Mice » ont été publiés dans la revue scientifique Frontiers in Nutrition.