L’Arc A750 d’Intel surpasse le RTX 3060, selon Intel

Pourquoi c’est important : alors qu’Intel déploie sa nouvelle gamme de cartes graphiques dédiées, les premières références émergent. Le dernier test officiel de la société tente de justifier l’A750 par rapport au GPU de milieu de gamme de Nvidia, mais de nombreuses questions subsistent alors que les sociétés et AMD se préparent à lancer de nouvelles cartes au second semestre de cette année.

Cette semaine, Intel a publié un bref benchmark de sa prochaine carte graphique Arc A750, affirmant qu’elle se compare favorablement au RTX 3060 de Nvidia dans quelques jeux populaires. Les benchmarks Arc précédents, officiels et non officiels, ont été mélangés jusqu’à présent.

Le titre principal testé par Intel dans sa vidéo (ci-dessus) est Cyberpunk 2077, mais il a également montré des comparaisons pour Control, F1 2021, Borderlands 3 et Fortnite. Toutes les comparaisons montrent que l’A750 fonctionne environ 15% mieux que le 3060. La carte Intel gère environ 60 images par seconde dans Borderlands, Control et Cyberpunk à 1440p en utilisant le préréglage graphique élevé. F1 et Fortnite fonctionnent bien au nord de 120 images par seconde.

Cependant, la comparaison ne mentionne pas la reconstruction d’image – un autre domaine où Intel veut concurrencer Nvidia. Tous les jeux testés, à l’exception de Borderlands, prennent en charge le DLSS de Nvidia, ce qui donnerait probablement au 3060 des fréquences d’images beaucoup plus élevées. Actuellement, aucun ne figure sur la liste des jeux prévoyant de présenter le XeSS d’Intel. Seuls Cyberpunk et F1 prennent en charge AMD FSR.

Les autres GPU Arc sont également destinés à concurrencer les cartes d’entrée de gamme et grand public de Nvidia, mais certains tests ont été décevants. Les benchmarks officiels A730M et A770M les rapprochent des RTX 3050 Ti et 3060. L’A770 est censé correspondre au 3070 Ti, mais les tests d’avril ont montré des résultats nettement moins bons, peut-être en raison de pilotes Intel incomplets. Le mois dernier, un premier examen du budget de l’A380 était encore plus lamentable.

Alors que les cartes graphiques d’Intel ne sont toujours disponibles qu’en Chine et en Corée du Sud, la société maintient qu’elle prévoit de les lancer sur d’autres marchés plus tard cet été. Nvidia et AMD lanceront chacun une nouvelle génération de GPU plus tard cette année, qui surpassera probablement encore les produits d’Intel.