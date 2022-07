L’album personnel des Boys est (presque) aussi déjanté que la série

Vendredi dernier, 8 juillet 2022, la troisième saison de The Boys s’est achevée, avec un dénouement qui, grosso modo, est venu proclamer la fiction basée sur la bande dessinée de Garth Ennis comme la meilleure série de super-héros aujourd’hui, dépassant facilement d’autres comme ceux de la plateforme Disney+ ou HBO Max. Cet exploit est pour le moins intéressant, surtout si l’on tient compte du fait qu’il n’est pas basé sur une grande histoire de producteurs de bandes dessinées aussi populaires que Marvel ou DC, mais qu’il le fait plutôt en regardant un petit groupe de héros (et méchants) sans grande aura ni grandeur.

Mélangé à leurs personnages

L’un des facteurs qui a catapulté cette série à la célébrité a été son casting, plein de grands noms comme Antony Starr, Karl Urban, Giancarlo Esposito ou Simon Pegg, mais sans aucun doute le détail qui est devenu clair est qu’ils ont une très bonne chimie ensemble , du moins si nous regardons ce que nous avons apprécié dans les profils de réseaux sociaux de chacun d’eux.

Et c’est que nulle part ce fait n’est mieux reflété que dans les comptes Instagram officiels des acteurs chargés de donner vie à nos héros et méchants de The Boys. Pour vous donner une idée, durant la semaine et jusqu’aux jours d’ouverture de chaque chapitre, les interprètes n’ont cessé de poster des photos hilarantes pour rendre l’attente plus agréable pour nous les fans, en gardant vivant cet esprit voyou de la série. En fait, ces clichés sont tellement mimés avec le thème de la fiction qu’on a l’impression que, même hors champ, les acteurs continuent à se comporter comme les personnages qu’ils incarnent. Sinon, l’empressement d’Antony Starr à écraser la tête même à ses collègues sur le plateau n’est pas compris.

On peut retrouver parmi les posts rigolos de l’actrice Karen Fukuhara, qui joue la mortelle et enthousiaste Kimiko dans la série, qui télécharge généralement des photos d’une nature très similaire à celles de son personnage, avec une violence extrême et un sourire toujours sur son visage. De plus, il est de coutume de publier ces images accompagnées de l’acteur qui donne vie à notre Français préféré, Frenchie. Est-ce qu’on remarque qu’ils sont en couple dans la série ?

Karl Urban regarde là où il ne faut pas

Comment pourrait-il en être autrement, nous avons Karl Urbain également très actif sur Instagram. C’est l’un des acteurs les plus aimés de la série qui incarne Billy Butcher. Les publications de cet acteur ont une aura sarcastique, également un attribut très remarquable de son personnage, le tueur par excellence. Qui plus est, certains de ses posts incluent également le personnage de Homelander qui, pour ceux qui ont vu la série, saura qu’il entretient avec lui une rivalité aussi légendaire que mortelle. Assurément un couple incontournable pour l’avenir de The Boys.

Et en parlant du roi de Rome… il regarde par la porte. Nous parlons de rien de plus et rien de moins que Antoine Starr, qui incarne Homelander, le héros/méchant préféré de nombreux fans de la série. Les publications de cet acteur entretiennent le côté sexy du personnage, ne manquant pas de poses sensuelles et de photos érotico-festives, ainsi que d’autres plus gores, qui soulignent ce mal qui se niche dans son personnage.

Comme vous pouvez le voir, les albums personnels des acteurs de The Boys n’ont pas de déchets. Quel est ton préféré?