En juillet, l’anticyclone des Açores est réapparu, autrefois il nous offrait des étés stables avec un climat agréable. Voici ce que c’est.

Une zone anticyclonique de haute pression. Crédit : NASA

Les cyclones tropicaux, également appelés ouragans, typhons, willy-willy et autres noms basés sur la zone géographique qu’ils affectent, font partie des perturbations atmosphériques les plus violentes et se caractérisent par une dépression. S’y opposent les anticyclones, qui en météorologie, comme l’explique centrometeo.com, sont des anticyclones « en rotation et fermés ». Les cyclones et les anticyclones sont donc des tourbillons atmosphériques, mais ils ont des dynamiques et des conséquences sensiblement différentes. D’une manière générale, on peut dire que les cyclones sont associés au mauvais temps et à l’instabilité, tandis que les anticyclones sont associés à un beau temps stable et à un ciel généralement clair (avec d’éventuelles pluies locales le long du front météorologique). En Italie, deux anticyclones défraient souvent la chronique, celui des Açores et celui d’Afrique. Ce dernier est responsable des températures caniculaires – bien supérieures à la moyenne – que nous avons connues ces dernières semaines. Mais qu’est-ce que l’anticyclone des Açores exactement ?

Comme son nom l’indique, l’anticyclone des Açores – également appelé « anticyclone des Açores » – est lié à l’archipel de neuf îles nichées dans l’océan Atlantique. L’agence fédérale américaine faisant autorité, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), définit cet anticyclone comme une zone subtropicale semi-permanente de haute pression située au cœur de l’océan Atlantique Nord, qui se situe en moyenne à la hauteur de l’éruption volcanique portugaise. îles. Mais cette masse atmosphérique tourbillonnante n’est pas fixe et a tendance à se déplacer plus à l’est ou à l’ouest selon les saisons. En Europe, nous le connaissons sous le nom d’anticyclone des Açores toute l’année, tandis qu’en Amérique du Nord, il ne prend ce nom qu’en hiver et au printemps ; en été et en automne, en effet, il est surnommé l’anticyclone des Bermudes (Bermuda High) car à cette époque de l’année le centre de la zone anticyclonique est plus proche des Bermudes. Une zone de haute pression est identifiée lorsque la pression atmosphérique est supérieure à celle de l’air ambiant (augmente des zones marginales vers le centre).

Crédit : NOAA

Comme l’explique le portail meteorologiaenred.com, la formation de l’anticyclone des Açores est liée à la circulation atmosphérique et à la différence de température entre l’équateur et les pôles. En termes simples, les températures élevées des zones équatoriales déclenchées par le rayonnement solaire provoquent une augmentation de l’air chaud en raison de sa faible densité. Cet air monte à la fois en altitude et en latitude. Jusqu’à 30°-40°N, expliquent les experts, l’air chaud descend par un processus de descente « qui se traduit par un courant ascendant constant et nul ». Cet ensemble de processus donne naissance à l’anticyclone.

En été, l’anticyclone des Açores se manifestait généralement sur l’Europe occidentale et l’Italie, garantissant le beau temps et tenant à distance les perturbations venant des latitudes nord, ainsi que la masse d’air chaud venant du sud. influençant la circulation atmosphérique – comme l’affaiblissement/ralentissement des courants-jets – l’anticyclone des Açores ces dernières décennies est resté plus « en marge » sur l’océan Atlantique, réduisant son influence sur l’Europe méditerranéenne et nous privant ainsi de ses bienfaits. Dans le passé, en effet, sa présence était une garantie de temps stable, de températures maximales agréables et de pluies localement isolées.

L’espace laissé libre par l’anticyclone des Açores « en retraite » a été pris d’assaut par un autre anticyclone, l’anticyclone africain, qui est plutôt lié à la sécheresse et à des températures nettement plus élevées. Dans ce jeu d’affrontements entre d’énormes masses d’air – celle perturbée du nord et celle de sécheresse du sud – de temps en temps, l’anticyclone des Açores parvient encore à entrer, comme cela se passe en ce mois de juillet. Selon les experts, il est très probable que son influence ait également été radicalement modifiée en raison de l’impact anthropique sur l’environnement, des émissions extrêmes de dioxyde de carbone (CO2) à la déforestation, capable de modifier la circulation atmosphérique.