Le dernier clavier mécanique de Corsair est le plus personnalisable à ce jour

Pourquoi c’est important : le nouveau clavier de jeu mécanique sans fil K70 Pro Mini arbore un facteur de forme de 60 %, ce qui indique qu’il n’inclut pas de « extras » comme un pavé numérique, des flèches et un groupe de touches de navigation. La fonctionnalité réduite peut ne pas plaire à tout le monde, mais ceux qui ont un espace de bureau limité ou les personnes qui voyagent fréquemment trouvent souvent que le compromis en vaut la peine.

Le dernier né de Corsair est livré avec votre choix de commutateurs mécaniques 100 % Cherry MX Red (linéaire, force de fonctionnement 45 cN, course totale de 4,0 mm) ou MX Speed ​​Silver (linéaire, force de fonctionnement 45 cN, course totale de 3,4 mm). Les deux sont évalués pour 100 millions de frappes et sont remplaçables à chaud afin que vous puissiez changer la sensation sur la route.

Les autres équipements incluent des capuchons de touches PBT à double prise, un châssis en aluminium avec barre d’accentuation interchangeable, un rétroéclairage RVB par touche et la possibilité de créer des macros personnalisées et des remappages de touches. Les utilisateurs peuvent stocker jusqu’à 50 profils intégrés, nous dit-on.

Le K70 Pro Mini offre trois façons de se connecter : sans fil via la technologie Slipstream Wireless de Corsair, sans fil via Bluetooth pour une meilleure compatibilité ou via un câble USB Type-C tressé amovible. Ce dernier est également utilisé pour recharger la carte et prend en charge l’hyper-polling à 8 000 Hz. La durée de vie de la batterie est évaluée à 32 heures avec RVB activé ou 200 heures avec le rétroéclairage désactivé.

Le prix est fixé à 179,99 $, ce qui comprend une garantie de deux ans. Les commandes sont expédiées gratuitement tout au long du mois de juillet directement depuis la boutique en ligne de Corsair.