Il y a un détail caché dans l’une des photos du télescope spatial James Webb

Dans les images de la nébuleuse de l’Anneau Sud, il y a une longue bande de lumière jamais observée auparavant : c’est la vue latérale d’une galaxie lointaine.

La nébuleuse de l’anneau sud capturée par le NIRcam (à gauche) et le MIRI (à droite) du télescope spatial James Webb. Les flèches vertes indiquent une longue traînée lumineuse / NASA, ESA, CSA et STScI.

Les premières et incroyables photos du télescope spatial James Webb, du tout premier aperçu de l’image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l’Univers, suivies du spectre atmosphérique de l’exoplanète gazeuse Wasp-96b et des clichés de la nébuleuse de l’anneau sud, par le Quintette de Stephan et la Nébuleuse Carina montrent notre cosmos comme jamais auparavant. Mais il y a un détail qui nous a échappé à première vue : il se cache dans les images de la nébuleuse planétaire de l’Anneau Sud, le nuage de gaz en expansion entourant une étoile mourante, qui se trouve à environ 2 000 années-lumière. Et c’est ici que, regardant à travers la poussière cosmique de la nébuleuse, les puissants yeux infrarouges de James Webb ont capturé ce qui semble être une longue bande de lumière, cachée dans le coin supérieur gauche de l’image.

Quelle est la longue traînée lumineuse à l’arrière-plan de la nébuleuse de l’anneau sud

La longue bande bleutée (indiquée par la flèche verte), est en fait une galaxie vue de côté / NASA, ESA, CSA et STScI.

« J’ai fait un pari, pariant qu’il faisait partie de la nébuleuse L’astronome de la NASA, Karl Gordon, a déclaré lors de la présentation de l’image, comme le rapporte Interne du milieu des affaires -. Mais j’ai perdu le pari, car nous avons ensuite examiné plus attentivement les images de la NIRcam (Near-Infrared Camera, ndlr) et du MIRI (Mid-Infrared Instrument, ndlr), et il s’agit clairement d’une galaxie lointaine.« .

La longue bande lumineuse est donc la vue latérale d’une galaxie, qui non seulement a une apparence résolument intrigante, mais offre également une perspective qui pourrait permettre aux astronomes d’affiner leur connaissance de ces objets. La plupart des taches aux couleurs vives, a expliqué la NASA, sont également des galaxies, pas des étoiles.

Photos de la nébuleuse de l’anneau sud

Dans l’ensemble, les deux images – présentées ci-dessous en détail – montrent la nébuleuse de l’anneau sud presque frontalement, avec deux étoiles au centre, verrouillées sur une orbite serrée. La plus faible, au centre de l’image, est une naine blanche – le noyau effondré d’une étoile morte – qui, au cours de sa vie, était jusqu’à huit fois la masse du Soleil. ses couches externes et son noyau se sont effondrés en un objet ultra-dense (jusqu’à 1,4 fois la masse du Soleil), enfermé dans un objet de la taille de la Terre. Le télescope spatial James Webb a révélé pour la première fois que cette étoile est recouverte de poussière. L’étoile la plus brillante, en revanche, se trouve dans une phase antérieure de son évolution stellaire et éjectera probablement sa propre nébuleuse planétaire à l’avenir.

A gauche, l’image de la nébuleuse de l’anneau sud obtenue avec la caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope James Webb. A droite, l’image de la même nébuleuse obtenue avec le Mid-Infrared Instrument (MIRI) du télescope James Webb, montrant pour la première fois que la deuxième étoile est entourée de poussière / NASA, ESA, CSA et STScI.

Si nous pouvions faire pivoter les images pour les voir coupées, nous découvririons que la forme tridimensionnelle de la nébuleuse de l’anneau sud ressemble plus à celle de deux bols, chacun faisant face à l’autre côté, s’ouvrant entre eux avec un grand trou au centre. . . « Puisque les nébuleuses planétaires existent depuis des dizaines de milliers d’années, observer la nébuleuse, c’est comme regarder un film au ralenti exceptionnel » La NASA a précisé.

Chaque coquille émise par l’étoile donne aux chercheurs la possibilité de mesurer avec précision le gaz et la poussière qu’elle contient. « Cette poussière finira par enrichir les zones environnantes, s’étendant dans ce qu’on appelle le milieu interstellaire. Et parce qu’elle a une très longue durée de vie, la poussière pourrait finir par voyager dans l’espace pendant des milliards d’années et s’incorporer dans une nouvelle étoile ou planète.« .