Twitter poursuit Elon Musk, dit qu’il a traité l’accord de rachat comme "une blague élaborée"

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans ce qui est la nouvelle la moins surprenante de l’année à ce jour, Twitter a poursuivi Elon Musk après s’être retiré d’une offre de 44 milliards de dollars pour acheter la plateforme. La société, qui veut forcer Musk à conclure l’accord, utilise certains des tweets du patron de Tesla comme preuve qu’il considérait l’acquisition comme un peu plus qu’une blague.

La longue saga de la tentative de Musk d’acheter Twitter s’est terminée récemment. L’homme le plus riche du monde a une fois de plus imputé cette décision au prétendu refus de Twitter de prouver que le nombre de faux comptes sur la plateforme constitue moins de 5% de l’ensemble de sa base d’utilisateurs. Musk a affirmé que cela représentait une violation substantielle de l’accord, lui permettant de s’éloigner sans payer les frais de résiliation de 1 milliard de dollars.

Oh l’ironie lol – Elon Musk (@elonmusk) 12 juillet 2022

Les avocats de Twitter ont écrit dans leur plainte déposée au Delaware que Musk « refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l’accord qu’il a signé ne sert plus son intérêt personnel », ajoutant que la société le poursuivait pour remplir ses obligations légales.

Le dossier ne retient pas sa description du comportement de Musk : « Pour Musk, il semblerait que Twitter, les intérêts de ses actionnaires, la transaction acceptée par Musk et la procédure judiciaire pour l’appliquer constituent une blague élaborée. » Les mèmes récemment publiés par Musk, dont un de Chuck Norris, ont été inclus dans le dossier.

« Ayant organisé un spectacle public pour mettre Twitter en jeu, et ayant proposé puis signé un accord de fusion favorable aux vendeurs, Musk croit apparemment qu’il – contrairement à toute autre partie soumise au droit des contrats du Delaware – est libre de changer d’avis, de jeter le entreprise, perturber ses opérations, détruire la valeur actionnariale et s’en aller »,

Le mois dernier, Twitter a mis à la disposition de Musk une « lance à incendie » de données brutes composée de chaque tweet publié chaque jour. Il a ensuite déclaré que Twitter avait placé un plafond artificiel sur le nombre de recherches que son équipe pouvait effectuer sur les données, mais la réalité était qu’il avait atteint la limite mensuelle de 100 000 requêtes, donc Twitter a augmenté le plafond à 10 millions.

Malgré ces actions, la poursuite affirme que Musk « a montré peu d’intérêt à comprendre le processus de Twitter pour estimer les comptes de spam » et que ses « demandes de plus en plus farfelues » ont été faites pour qu’il puisse se retirer de l’accord. Il est également affirmé que Twitter s’est donné beaucoup de mal pour répondre à ces demandes, bien que Musk prétende le contraire.

Il est possible que la poursuite conduise à un règlement ou que Musk et Twitter renégocient l’accord à un prix inférieur à l’accord initial de 54,20 $ par action. La plupart des experts pensent que la loi est du côté de Twitter.

Musk n’a pas tweeté spécifiquement sur le procès, bien qu’il ait posté une photo de Malenia d’Elden Ring, Blade of Miquella, qui est incroyablement difficile à vaincre.