L’algorithme TikTok fait place au choix personnel ; restrictions d’âge; contenu moins déprimant

L’algorithme TikTok a été à la fois la clé du succès de l’application de streaming vidéo et la plus grande critique formulée à son encontre. Mais il offre désormais aux utilisateurs la possibilité de filtrer les sujets que vous ne souhaitez pas voir.

La société introduit également de nouveaux outils de modération automatisés, dont un qui applique (enfin !) Des limites d’âge aux vidéos non adaptées aux enfants, et un autre qui vise à résoudre le problème du « trou de lapin » des utilisateurs qui se voient montrer une succession de messages déprimants ou autres. vidéos potentiellement nuisibles…

TikTok diffère des applications de streaming vidéo conventionnelles comme YouTube en ce que son algorithme a beaucoup plus de contrôle sur ce que vous voyez. Au lieu que les utilisateurs choisissent les vidéos qu’ils veulent voir, il vous suffit de choisir quelques intérêts initiaux, et à partir de là, l’algorithme prend le relais.

TikTok détermine vos goûts en utilisant une gamme de signaux, y compris les vidéos que vous regardez tout au long, et celles que vous aimez, partagez et suivez.

Cela s’est avéré une approche extrêmement réussie pour l’entreprise, mesurée à la fois par les téléchargements d’applications et l’utilisation, mais a également été fortement critiquée. L’une des principales critiques a été qu’il place rapidement les utilisateurs dans des « silos », où ils ne voient qu’un petit sous-ensemble de contenu.

Une étude menée l’année dernière a montré que cela peut être activement dangereux.

Un bot a été programmé avec la tristesse et la dépression comme « intérêts ». Moins de trois minutes après avoir utilisé TikTok, lors de sa 15e vidéo, [bot] kentucky_96 s’arrête là-dessus [sad video about losing people from your life]. Kentucky_96 regarde la vidéo de 35 secondes deux fois. Ici, TikTok obtient sa première idée que le nouvel utilisateur se sent peut-être déprimé ces derniers temps […]

L’utilisateur s’arrête à la place sur une sur la santé mentale, puis passe rapidement des vidéos sur la disparition d’un ex, des conseils sur la façon de passer à autre chose et sur la façon de maintenir l’intérêt d’un amant. Mais kentucky_96 s’attarde sur cette vidéo contenant le hashtag #depression, et ces vidéos sur la souffrance anxieuse.

Après 224 vidéos sur le parcours global du bot, soit environ 36 minutes de temps de visionnage total, la compréhension de kentucky_96 par TikTok prend forme. Les vidéos sur la dépression et les problèmes de santé mentale sont plus nombreuses que celles sur les relations et les ruptures. À partir de maintenant, le flux de kentucky_96 est un déluge de contenu dépressif. 93 % des vidéos diffusées sur le compte traitent de la tristesse ou de la dépression.