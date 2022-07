La première photo historique du télescope spatial James Webb est la plus profonde et la plus nette de l’Univers

Dévoilé pour la première fois par le président Biden dans un flux en direct de la NASA, il révèle des milliers de galaxies, y compris les objets les plus faibles jamais observés dans l’infrarouge.

La première image historique du télescope spatial James Webb / NASA

Elle est là. Il s’agit de la première photo historique du télescope spatial James Webb, présentée en avant-première par le président des États-Unis, Joe Biden, lors d’un événement à la Maison Blanche le lundi 11 juillet 2022, avec un changement de plan inattendu. La NASA avait officiellement prévu de diffuser les premières images aujourd’hui, mardi 12 juillet, mais le président a tenu à souligner le caractère exceptionnel du résultat, anticipant par une intervention personnelle la vision la plus claire et la plus profonde de l’Univers jamais obtenue. Connue sous le nom de champ profond de Webb, l’image montre un amas de galaxies, comprenant des milliers d’objets les plus faibles jamais vus dans l’infrarouge, situé dans une région de l’espace connue sous le nom de SMACS 0723, une portion à peu près importante du ciel comme un grain de sable, tenue à bout de bras par quelqu’un sur Terre. Et ce n’est que le début !

Image infrarouge obtenue par le télescope spatial James Webb / NASA

La première image du télescope spatial James Webb

L’image est dérivée d’une exposition globale de 12,5 heures dans les longueurs d’onde infrarouges et atteint une profondeur nettement supérieure à celle obtenue à partir des champs Hubble plus extrêmes, qui ont nécessité des semaines d’intégration. « L’amas de galaxies au premier plan est SMACS J0723.3-7327, dans la constellation sud du poisson volant, a une distance estimée de nous de 4,6 milliards d’années-lumière. – a déclaré l’astronome et astronome italien Luca Masi, commentant l’image sur les réseaux sociaux -. Sa masse considérable agit comme une lentille gravitationnelle, un effet clairement relativiste, grossissant les galaxies derrière elle, qui sont considérablement plus éloignées.« .

L’image a été obtenue le 7 juin 2022 et pour lui donner les couleurs que nous voyons, une combinaison de prises de vue obtenues avec les filtres F090W, F150W, F200W, F277W, F356W et F444W, faisant partie de l’équipement JWST, a été réalisée, attribuant à chacun les couleurs suivantes dans la synthèse RGB : rouge : F444W orange : F356W vert : F200W + F277W bleu : F090W + F150W. Afin de permettre une comparaison rapide et d’apprécier les incroyables capacités du télescope James Webb, Masi a voulu ajouter l’image du même amas obtenu par le télescope Hubble en orbite terrestre basse, combinant les images des instruments ACS-WFC3IR.

Comme indiqué, la NASA, en collaboration avec l’ESA (Agence spatiale européenne) et l’ASC (Agence spatiale canadienne), publiera la suite complète des premières images couleur et données spectroscopiques du télescope spatial James Webb lors d’une diffusion en direct à partir de 10h. : 30 EDT (quand il sera 16h30 en Italie) aujourd’hui, mardi 12 juillet, depuis le Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland.

Le télescope spatial James Webb est le plus grand et le plus puissant au monde, lancé dans l’espace en décembre 2021 sur une fusée Ariane 5 de l’ESA depuis Kourou, en Guyane française, et entré en orbite en janvier 2022. Son miroir principal est composé de 18 hexagones segments, en béryllium plaqué or qui, combinés, créent un miroir de 6,5 mètres de diamètre (contre 2,4 m de Hubble). Devant être maintenu extrêmement froid, en dessous de 50 degrés Kelvin (-223°C) pour pouvoir observer des signaux faibles dans le spectre infrarouge sans interférence d’autres sources d’énergie thermique, il est déployé sur une orbite solaire près du Soleil-Terre de Lagrange L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, où son bouclier solaire à cinq couches la protège du réchauffement du Soleil, de la Terre et de la Lune.