Apple condamné à une amende par un tribunal russe pour avoir refusé de stocker les données iCloud des utilisateurs en Russie

La Russie a apparemment exigé que les utilisateurs d’Apple stockent les données iCloud relatives aux citoyens russes au niveau national. Apple a apparemment refusé de se conformer, sur la base d’un reportage d’Interfax (via Reuters).

Le tribunal a condamné Apple à une amende de 2 millions de roubles (d’une valeur d’environ 34 000 dollars) pour non-conformité. Les tribunaux russes se sont de plus en plus heurtés aux grandes entreprises technologiques (principalement basées aux États-Unis) sur des questions de censure du contenu et de contrôle des données dans les mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par le pays.

Alors qu’Apple n’a apparemment pas respecté la volonté de la Russie d’avoir des données d’utilisateurs physiquement situées à l’intérieur de ses frontières, elle a été disposée à travailler avec la Chine pour faire quelque chose de similaire.

Apple gère environ une douzaine de centres de données dans le monde entier ; une poignée aux États-Unis, une au Danemark et quelques-unes en Chine. Les données iCloud sont également stockées (chiffrées) sur des services de stockage cloud tiers comme Google Cloud (Apple serait le plus gros client cloud de Google, stockant plus de 8 exaoctets de données sur sa plate-forme) et Microsoft Azure.

Suite aux modifications de la législation locale en 2016, Apple héberge désormais toutes les données iCloud des utilisateurs chinois dans des centres de données chinois exploités par GCBD, en utilisant en partie le service cloud de China Telecom, propriété de l’État. Apple maintient qu’il contrôle les clés de cryptage de toutes les données qui y sont stockées, et le gouvernement chinois n’y a pas accès.

Néanmoins, Apple a été critiqué à plusieurs reprises pour cette décision par les défenseurs de la vie privée, qui affirment que la proximité géographique est suffisante pour permettre au gouvernement chinois d’intercepter facilement les communications de données iCloud.

Il est possible que l’une des raisons pour lesquelles Apple s’oppose à la Russie est que la Russie a demandé des politiques de gestion plus invasives avec lesquelles l’entreprise n’était pas à l’aise. Apple n’a pas encore commenté le rapport.

