WhatsApp lance la version bêta de sa nouvelle application macOS construite avec Catalyst

WhatsApp aurait travaillé sur une nouvelle application universelle pour macOS et iPadOS depuis l’année dernière. Maintenant, il semble que cette application se rapproche enfin d’un lancement officiel car WhatsApp vient de publier une version bêta de sa nouvelle application macOS basée sur la technologie Catalyst.

Les utilisateurs de Mac peuvent désormais accéder à WhatsApp via une application macOS. Cependant, cette application est entièrement basée sur WhatsApp Web et s’appuie sur le framework Electron. En conséquence, l’application WhatsApp actuelle pour Mac est assez lente et utilise plus de ressources en termes de CPU et de mémoire.

Avec la technologie Catalyst, qui permet aux développeurs d’apporter des applications iOS à macOS, WhatsApp dispose désormais d’une version native de son application pour les utilisateurs de Mac qui est plus rapide et fonctionne sans problème sur les Mac Intel et Apple Silicon. Comme l’a d’abord noté par WABetaInfola nouvelle application est assez différente de WhatsApp Desktop, car elle est basée sur WhatsApp pour iPhone (et la prochaine version iPad).

Netcost-security.fr a pu essayer la nouvelle application bêta de WhatsApp pour macOS. Une nouvelle barre latérale permet aux utilisateurs d’accéder aux mêmes onglets disponibles dans l’application iOS, à savoir : Chats, Appels, Archivés, Favoris et Paramètres. En dehors de cela, l’application fonctionne comme prévu.

Certaines fonctionnalités ne fonctionnent toujours pas correctement, telles que le statut, les appels de groupe, le partage de position et les messages audio. Bien sûr, comme il s’agit d’une version bêta très précoce, ces fonctionnalités seront probablement implémentées dans les futures mises à jour. En ce qui concerne l’envoi et la réception de messages et d’appels réguliers, tout fonctionne bien – et l’application est nettement plus rapide que la version Electron.

Il convient de noter que la nouvelle application WhatsApp pour macOS n’est pas un client WhatsApp autonome. Au lieu de cela, vous devez toujours lier votre iPhone ou autre smartphone à un compte WhatsApp.

Disponibilité de la bêta de WhatsApp

Ceux qui souhaitent essayer la nouvelle version bêta de WhatsApp pour Mac peuvent s’inscrire sur TestFlight. Gardez à l’esprit que les créneaux horaires sont limités, vous ne pourrez donc peut-être pas télécharger la nouvelle application bêta de WhatsApp pour macOS. Il n’y a pas de détails sur le moment où l’application sera officiellement disponible pour les utilisateurs.

WhatsApp prévoit également de publier une version iPad (et maintenant c’est tout à fait possible avec la version Catalyst), mais à ce stade, l’application bêta pour iPadOS n’a pas encore été publiée.

