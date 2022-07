150 baleines repérées dans l’océan Austral se nourrissant ensemble : la merveilleuse vidéo

Lors d’une expédition en Antarctique, des scientifiques ont repéré d’énormes groupes de baleines se nourrissant ensemble. Parce que c’est une excellente nouvelle.

Le rorqual commun austral (Balaenoptera physalus quoyi), une sous-espèce qui vit dans l’hémisphère sud de la planète, est revenue pour reprendre possession de l’habitat antarctique dont elle avait été « arrachée » à l’époque de la chasse à la baleine. En effet, au cœur d’une expédition scientifique menée le long des côtes de la péninsule antarctique en 2018, pas moins de 100 groupes de rorquals communs ont été aperçus. La plupart d’entre eux étaient composés de quelques spécimens, maximum quatre, mais dans une zone, les scientifiques ont rencontré deux énormes agrégations de cétacés, dans lesquelles il y avait 50 et 70 spécimens. L’année suivante, lors d’une autre expédition, les scientifiques ont repéré jusqu’à 150 rorquals communs dans un seul « grand groupe ». Un spectacle extraordinaire et émouvant, si l’on considère que ces majestueux géants des mers ont été amenés au bord de l’extinction. Aujourd’hui encore, le rorqual commun est classé Vulnérable (VU) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; ces observations sont de bon augure pour l’avenir de cette merveilleuse espèce (et de sa sous-espèce du sud).

Un rorqual commun. Crédit : Andrea Centini

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques allemands du Centre Helmholtz de recherche polaire et marine de l’Institut Alfred Wegener, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut des écosystèmes marins et des sciences halieutiques de l’Université de Hambourg et de l’unité d’histoire naturelle de la BBC, dont l’équipage a capturé animaux à l’aide de drones et d’un hélicoptère. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Bettina Meyer, maître de conférences à l’Université d’Oldenburg, ont découvert par hasard ces groupes de baleines ; entre mars et mai 2018, en effet, ils se sont dirigés vers la péninsule antarctique – avec l’aide du brise-glace de recherche Polarstern – dans le but principal d’étudier le krill, les crustacés dont se nourrissent les géants des mers. L’équipage de la BBC a également participé à l’expédition avec un hélicoptère, avec lequel 22 vols ont été effectués et parcourus plus de 3 200 kilomètres.

Comme indiqué, environ 100 petits groupes de baleines ont été découverts lors des observations aériennes et maritimes, mais deux d’entre eux étaient énormes. Le premier et le second, composés de 50 et 70 rorquals communs respectivement, ont été identifiés près de l’île Éléphant dans la mer de Weddell au large de la péninsule antarctique. « Je n’avais jamais vu autant de baleines au même endroit auparavant et j’étais absolument fasciné de voir ces énormes groupes se nourrir », a déclaré le professeur Meyer, véritablement enthousiasmé par la réunion.

Ces grands rassemblements nous disent d’ailleurs non seulement que les rorquals communs reprennent possession de l’habitat dont ils ont été anéantis par l’homme, mais ils sont un signe positif pour la planète entière et l’équilibre des écosystèmes. En effet, comme l’expliquent les biologistes, les excréments de baleines sont un engrais exceptionnel pour le phytoplancton, qui à son tour nourrit le krill. L’ensemble de l’écosystème antarctique en profite verticalement, mais pas seulement. « À mesure que la population de baleines augmente, les animaux recyclent davantage de nutriments, augmentant ainsi la productivité de l’océan Austral. Cela stimule la croissance des algues, qui à leur tour absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère par la photosynthèse, réduisant la concentration de CO2 atmosphérique », a ajouté le professeur Meyer. Les détails de la recherche « Retour des grands rassemblements d’alimentation des rorquals communs dans les lieux historiques de chasse à la baleine dans l’océan Austral » ont été publiés dans la revue Scientific Reports du circuit Nature.