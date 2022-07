Les 3 morts les plus absurdes que nous ait laissées la saison 3 de The Boys

Le 8 juillet 2022, la troisième saison de la série à succès Amazon Prime Video The Boys s’est terminée, basée sur la bande dessinée du même nom créée par Garth Ennis. Dans cette histoire, nous suivons les aventures d’un groupe de gens ordinaires qui tentent de mettre fin à The Seven, une sorte de parodie de la Justice League de DC, mais composée de héros à la moralité douteuse et aux intentions complètement méprisables. Allez, ce sont des morceaux !

Les morts les plus… absurdes ?

Cette nouvelle saison a été cataloguée par beaucoup comme le meilleur épisode à ce jour, en particulier en soulignant son histoire, qui implique un nouveau et mystérieux héros connu sous le nom de Soldier Boy, ainsi que le développement que d’autres personnages tels que Butcher ou Patriot continuent d’avoir, qui faire le bonheur des fans.

Mais comme toujours, l’un des aspects que les fans adorent le plus est la violence extrême, ainsi que la créativité que les scénaristes supposent pour écrire des scènes de mort, et c’est pourquoi cette fois nous vous apportons les 3 morts les plus ridicules que nous puissions trouver. a quitté cette troisième saison de The Boys. Prêt?

Avant de commencer, nous vous prévenons que nous allons parler des SPOILERS de la série, nous n’allons pas nous couper le moins du monde, alors ne vous plaignez pas plus tard.

L’amant des termites

L’une des scènes les plus mémorables de cette nouvelle saison. Dans cette séquence, Termite, un héros capable de rétrécir, décide d’avoir des relations sexuelles avec son amant, bien que de manière plutôt créative. Le surhumain pénètre dans le rectum de sa partenaire et commence à grimper. Cependant, dans une tournure dramatique des événements, Termite éternue, le faisant rétrécir à sa taille d’origine, cassant son compagnon en deux dans une scène que peu d’entre nous oublieront pendant très, très longtemps. Vous l’avez tout au début de la vidéo que vous avez un peu plus bas.

Le gangster russe

Afin de retrouver l’arme qui a réussi à tuer Soldier Boy pour l’utiliser sur Patriot, notre groupe de super tueurs fait un petit voyage en Russie. Là, ils se voient confier une petite mission en échange de la localisation de cette supposée arme : assassiner la rivale de Little Nina, un ancien mafieux allié de Frenchie. Pour accomplir la mission, le groupe infiltre Kimiko, une fille aux pouvoirs de force extraordinaires, dans le manoir du gangster, se faisant passer pour une prostituée.

C’est à l’intérieur de la maison qu’elle le tue en lui perçant le crâne avec un gode Dark Black, dans une scène qui ne nous a laissé d’autre choix que de laisser échapper un petit rire tant il était créatif et inattendu. Vous avez la scène à 6h15 dans la vidéo, juste au-dessus.

Le patriote du parc d’attractions

Au début de la série on voit que Frenchie et Kimiko arrivent dans un parc d’attractions afin d’interroger la Comtesse Scarlet (une héroïne capable de créer des boules d’énergie) sur la mort de son ancien petit ami, Soldier Boy. Une fois qu’il résiste au partage des informations, il s’enfuit dans toute la salle jusqu’à ce qu’il tente de les neutraliser avec une boule d’énergie qui, malheureusement, finit par frapper un homme habillé en patriote, comme s’il s’agissait d’un Mickey Mouse à DisneyLand, le faisant exploser en mille morceaux. Sans aucun doute, l’une des morts les plus imméritées de toute la série. Vous avez la scène à la minute 0:30 de la vidéo juste au dessus.