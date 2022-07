Créez et éditez facilement des vidéos MKV avec MKVToolNix

Avec ces outils, on peut obtenir des informations sur les fichiers Matroska (mkvinfo), extraire des pistes/données des fichiers Matroska (mkvextract) et créer des fichiers Matroska (mkvmerge) à partir d’autres fichiers multimédias. Matroska est un nouveau format de fichier multimédia visant à devenir le nouveau format de conteneur du futur. Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet et sur sa technologie sous-jacente, le méta-langage binaire extensible (EBML), sur https://www.matroska.org/

Quoi de neuf

Ajout des binaires arm64 (aarch64) pour Debian 11, utilisables sur Raspberry Pis.

Notes IMPORTANTES

tous : l’orthographe de « couleur » a été changée en « couleur » dans tous les programmes pour correspondre à l’utilisation de l’orthographe de l’anglais américain dans MKVToolNix. Cela affecte non seulement la documentation et les contrôles de l’interface utilisateur, mais également les options de programme pour mkvmerge & mkvpropedit. Les deux programmes continueront d’accepter l’orthographe anglaise britannique de leurs options respectives indéfiniment. Un changement majeur est que les noms de propriété dans le mode d’identification JSON de mkvmerge ont également été remplacés par l’orthographe anglaise américaine. Comme ces propriétés n’ont été introduites que dans la version v68, cela semble être une fenêtre suffisamment petite pour effectuer un tel changement.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Interface graphique MKVToolNix : le nombre d’entrées récemment utilisées (par exemple, les répertoires de destination) mémorisés par l’interface graphique peut désormais être configuré dans les préférences. Outils #3362.

MKVToolNix GUI : multiplexeur : lors de l’ajout de fichiers, les propriétés de la piste concernant les informations de couleur et les méta-informations de maîtrise des couleurs seront analysées et définies dans les commandes de l’interface graphique correspondantes. Outils #3359.

Interface graphique MKVToolNix : file d’attente des tâches : la file d’attente des tâches peut désormais être triée en cliquant sur les en-têtes de colonne. Une partie de la mise en œuvre de #3365.

Interface graphique MKVToolNix : file d’attente des tâches : lors du chargement de tâches à partir du répertoire de la file d’attente qui n’étaient pas connues auparavant du programme, ces tâches seront triées par leur horodatage « date d’ajout » au lieu d’utiliser l’ordre dans lequel le système d’exploitation les renvoie. Une partie de la mise en œuvre de #3365.

Corrections de bugs

système de construction : compilation corrigée avec fmt v9. Corrige #3366.

mkvmerge : analyseur HEVC ES : l’analyseur analysera désormais au moins la première unité d’accès complet avant de signaler qu’il a trouvé tous les en-têtes requis. Sinon, l’analyse pourrait s’arrêter au milieu de l’unité d’accès car le lecteur source ne fournit pas plus de données lors du premier appel, ce qui conduit l’analyseur à ne pas trouver les NALU unspec62 et unspec63 requis pour Dolby Vision. Corrige #3363.

Interface graphique MKVToolNix : préférences : les actions par défaut ajoutées à la section « exécuter des programmes » sur les nouvelles installations utilisent désormais par défaut les noms de fichiers WebM au lieu d’Ogg, correspondant au format des fichiers audio inclus.

Construire des modifications du système