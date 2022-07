Les insectes peuvent aussi ressentir de la douleur, tout comme nous

Ceci est soutenu par une équipe de recherche internationale sur la base d’un nombre croissant de preuves comportementales, moléculaires et anatomiques.

On considère souvent les insectes comme des créatures instinctives et sans cervelle, qui réagissent mécaniquement à leur environnement et à tous ses stimuli. Mais plus les chercheurs étudient leurs comportements, plus il devient évident que ces animaux – qui, avec plus d’un million d’espèces, représentent les cinq sixièmes de l’ensemble du règne animal – semblent posséder une perception de la douleur parce que « probablement« Avoir le contrôle nerveux central de la nociception, c’est-à-dire le processus sensoriel qui détecte et transmet les signaux et les sensations douloureuses. Ceci est soutenu par une équipe de recherche composée de scientifiques britanniques et iraniens, basée sur un nombre croissant de preuves comportementales, anatomiques et moléculaires.

En effet, il est bien documenté que les insectes ont tendance à éviter les contacts potentiellement nocifs, comme le révèle un article de recherche publié dans Avancées scientifiques en 2019, que la mouche des fruits la plus étudiée, la Drosophile, il a montré des symptômes de douleur chronique après que les chercheurs lui aient retiré une de ses pattes. Une nouvelle revue de la littérature scientifique, qui vient de paraître sur Actes de la Royal Society B: Sciences biologiquesont amené les auteurs de la recherche à croire que les insectes ont très probablement une sorte de système de contrôle de la réponse à la douleur et que ce contrôle est cohérent avec l’existence de l’expérience de la douleur.

Ces conclusions, soulignent les chercheurs, ont «implications importantes pour l’élevage des insectes, leur conservation et leur traitement en laboratoire», notamment à la lumière des appels des Nations Unies et d’autres organisations concernant la production d’insectes destinés à l’alimentation humaine. « Toutefois – préciser dans un communiqué de presse – les implications éthiques n’ont pas été pleinement prises en compte, car les mesures de protection du bien-être animal ont tendance à ne pas cibler les insectes« .

Étant donné que les insectes sont une classe d’animaux très vaste et variée, il est cependant tout à fait possible que la complexité de la régulation de la nociception et les sensations de douleur perçues potentielles varient considérablement entre les différents genres et espèces. En revanche, la perspective de leur perception des sensations douloureuses soulève des questions importantes. « Les recherches futures devraient viser à mieux caractériser la modulation du comportement nuisible et si cela est associé à la douleur chez les insectes, afin de clarifier si nous devons offrir une protection éthique aux insectes dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l’agriculture et la recherche. – les auteurs de l’étude en déduisent -. Par ailleurs, l’élucidation des voies neuronales et moléculaires du contrôle descendant de la nociception chez les insectes peut conduire à l’utilisation d’insectes comme organisme modèle pour les états douloureux humains impliquant un dysfonctionnement du contrôle descendant.« .