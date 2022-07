À l’intérieur d’Apple Car : le design de Jony Ive, le scepticisme de Federighi, « l’incident du jogger », plus

Les efforts de développement de voitures autonomes d’Apple, dont le nom de code est Project Titan, ont été bien documentés au fil des ans. Le projet Titan a connu de nombreux changements de direction, des changements de stratégie, etc.

Un nouveau rapport de L’information aujourd’hui va en profondeur sur Apple Car, y compris des détails sur la conception de la voiture, l’implication de Jony Ive, le scepticisme de Craig Federighi et le soi-disant « incident du jogger ».

Tourmente Apple Car

Selon le rapport, Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, est un sceptique notoire à l’égard du projet Titan d’Apple. Federighi n’est pas directement impliqué dans le développement de l’Apple Car, mais aurait fait part de ses préoccupations en privé à d’autres dirigeants d’Apple.

Le rapport poursuit en notant que Tim Cook ne supervise le projet que de loin et « visite rarement » les bureaux de Project Titan à Santa Clara, en Californie. Certains employés ont dit L’information que le leadership distant de Cook a nui au projet, qui manque d’une « figure singulière capable de définir et d’articuler clairement ce que le produit devrait être ».

Cook a également été « réticent à s’engager dans la projection massive d’un véhicule », indique le rapport, frustrant certains cadres supérieurs travaillant sur le projet Titan.

Couplé au leadership distant de Cook et au scepticisme de Federighi, le projet Titan a également subi de multiples changements de direction. Ian Goodfellow dirigeait à un moment donné le développement de l’apprentissage automatique pour la technologie de voiture autonome d’Apple, mais il a quitté Apple plus tôt cette année.

Doug Field a repris la direction du projet Titan de Bob Mansfield en 2018, ce qui a conduit à une «ère de stabilité» pour Apple Car. En fait, certains employés ont dit L’information que le leadership sous Field était le « meilleur coup de l’entreprise pour sortir une voiture ». Ensuite, Field a annoncé son départ en septembre 2021 après avoir été débauché par Ford.

Conception de voitures Apple et Jony Ive

Dans l’état actuel des choses, Kevin Lynch dirige le développement d’Apple Car, comme indiqué précédemment par Bloomberg. L’objectif est de produire en série un véhicule pour les consommateurs.

Les employés discutent maintenant de la manière de déguiser une nouvelle version d’un véhicule d’essai autonome qui ressemble davantage à la version finale de la voiture qu’Apple veut produire et qui pourrait prendre la route dès l’année prochaine. La voiture proposée porte le nom de code M101, et la désignation basée sur M indique qu’Apple a attribué un nom de code à un « produit » qu’il pourrait vendre, et pas seulement à une technologie qu’il développe, selon deux personnes familières avec le projet. Mais cela ne indique pas nécessairement que Cook est sur le point de donner son feu vert à une expansion majeure.

L’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive, est également impliqué à titre de consultant via sa société LoveFrom. Ive aurait dit à l’équipe Apple Car qu’elle devrait « se pencher sur l’étrangeté » de la conception de la voiture et « ne pas essayer de cacher ses capteurs ».

On dit que la conception actuelle de la voiture comporte « quatre sièges tournés vers l’intérieur pour que les passagers puissent se parler et un plafond incurvé semblable au toit d’une Volkswagen Beetle ».

Les concepteurs d’Apple Car « expérimentent » également un compartiment de coffre qui monte et descend automatiquement pour donner aux propriétaires « un accès plus facile à l’espace de stockage ». L’équipe a également discuté de « grands écrans qui s’élèvent derrière les sièges et s’abaissent lorsqu’ils ne sont pas utilisés » et d’une conception qui permettrait aux passagers de « s’allonger à plat et de dormir dans le véhicule ».

Apple espère « obtenir des exemptions » de la part de la National Highway Traffic Safety Administration pour retirer le volant et les freins, en s’appuyant entièrement sur la technologie de conduite autonome.

En ce qui concerne la technologie de conduite autonome, l’équipe Apple Car aurait créé plusieurs vidéos de démonstration à haute valeur de production à montrer à Tim Cook et à d’autres dirigeants. L’équipe a également emmené Cook faire un tour à l’intérieur d’un véhicule d’essai dans la vallée de Santa Clara. Ce véhicule a effectué ce trajet sans incident et a même « effectué un test de conduite DMV de manière autonome pour montrer ses capacités ».

En août dernier, Apple a envoyé plusieurs de ses prototypes de voitures autonomes sur une randonnée d’environ 40 milles à travers le Montana. Des drones aériens ont filmé le trajet, de Bozeman à la station de ski de Big Sky, afin que les dirigeants d’Apple puissent produire un film raffiné, avec des montagnes pittoresques en arrière-plan, pour montrer au PDG Tim Cook comment leur projet de voiture autonome coûteux et de longue haleine, Titan, faisait des progrès. Les bonnes vibrations qui ont suivi la démo de Bozeman n’ont pas duré longtemps. Les véhicules d’essai d’Apple, qui sont des SUV Lexus modifiés, ont eu du mal à naviguer dans les rues proches de son siège social de la Silicon Valley sans les cartes, heurtant les trottoirs et ayant parfois du mal à rester dans leurs voies en traversant les intersections, selon deux personnes qui ont travaillé sur le programme.

« L’incident du joggeur »

Plus tôt cette année, cependant, l’un des véhicules d’essai d’Apple a failli heurter un jogger alors qu’il conduisait à environ 15 miles par heure. Le logiciel de la voiture « a d’abord identifié le jogger comme un objet immobile » avant de le requalifier en « personne immobile » puis enfin en « piéton en mouvement ».

Mais même avec cette identification correcte, la voiture « n’a que légèrement ajusté sa trajectoire ». Le conducteur humain de secours a ensuite « freiné au dernier moment » et la voiture « s’est arrêtée à quelques mètres du piéton ». Si l’humain n’était pas intervenu, les tests d’Apple ont indiqué que la voiture « aurait presque certainement heurté le jogger ».

Après cela, Apple « a temporairement immobilisé sa flotte pour enquêter » sur « l’incident du jogger ». L’entreprise a résolu le problème d’identification et ajouté le passage pour piétons à sa base de données de cartes.

Le rapport complet de L’information vaut bien une lecture et fournit l’un de nos regards les plus approfondis à ce jour sur l’agitation à l’intérieur du projet Titan.

