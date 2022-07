Apple a glissé à la 5e place du marché mondial des PC au deuxième trimestre 2022, mais probablement pour une bonne raison

Apple est passé de la quatrième à la cinquième place sur le marché mondial des PC au deuxième trimestre de l’année, selon de nouvelles données d’information sur le marché.

L’ensemble du marché a chuté de manière significative, mais Apple a été particulièrement touché – bien que probablement pour la bonne raison…

IDC a déclaré que si les livraisons mondiales de PC ont chuté de 15,3 % en glissement annuel, les ventes de Mac ont chuté de 22,5 % de manière plus spectaculaire entre le deuxième trimestre 2021 et le même trimestre cette année.

Le problème global, selon l’entreprise, était un mélange d’offre et de demande.

Les expéditions mondiales de PC traditionnels ont diminué de 15,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 71,3 millions d’unités au deuxième trimestre 2022 (2T22), selon les résultats préliminaires d’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de baisse des livraisons après deux années de croissance. La baisse a été pire que prévu car l’approvisionnement et la logistique se sont encore détériorés en raison des blocages en Chine et des vents contraires macroéconomiques persistants. « Les craintes d’une récession continuent de monter et d’affaiblir la demande dans tous les segments », a déclaré Jitesh Ubrani, responsable de la recherche pour les trackers d’appareils mobiles d’IDC. « La demande des consommateurs pour les PC s’est affaiblie à court terme et risque de périr à long terme, car les consommateurs deviennent plus prudents quant à leurs dépenses et s’habituent à nouveau à l’informatique sur des types d’appareils tels que les téléphones et les tablettes. Pendant ce temps, la demande commerciale a été plus robuste, bien qu’elle ait également diminué à mesure que les entreprises retardent leurs achats.

Ces choses sont cependant toutes relatives. La pandémie a considérablement stimulé la demande de PC car les gens travaillaient à domicile, alors placez la barre très haut pour la comparaison.

Malgré la récente baisse et l’affaiblissement de la demande, le volume total de PC est toujours comparable au début de la pandémie lorsque les volumes ont atteint 74,3 millions au deuxième trimestre 2020 et le marché est toujours bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, car les volumes du deuxième trimestre de 2018 et 2019 étaient respectivement de 62,1 millions et 65,1 millions d’unités.

Les prix premium d’Apple peuvent être l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise est plus durement touchée à un moment où les consommateurs font plus attention à leur argent, mais il semble également probable que la demande du deuxième trimestre serait supprimée par les clients attendant la mise en vente du M2 MacBook Air. .

Apple a annoncé la nouvelle machine début juin, alors qu’il restait encore presque un mois entier du trimestre, mais elle n’a été mise en vente que le 8 juillet, au trimestre suivant.

La société Cupertino a certainement donné aux gens de nombreuses raisons d’attendre. Tout d’abord, un tout nouveau design, avec des bordures plus fines et deux nouvelles couleurs.

Entièrement repensé autour du M2, le MacBook Air présente un nouveau design remarquablement fin sous tous les angles. Avec un boîtier unibody tout en aluminium durable qui semble incroyablement solide et conçu pour durer, il ne mesure que 11,3 millimètres d’épaisseur, ne pèse que 2,7 livres et offre une réduction étonnante de 20 % du volume par rapport à la génération précédente. Et avec l’efficacité énergétique du M2, toutes les capacités du MacBook Air sont intégrées dans une conception silencieuse et sans ventilateur. En plus de l’argent et du gris sidéral, le MacBook Air est désormais disponible dans deux nouvelles finitions époustouflantes : minuit et starlight.

Deuxièmement, une combinaison d’une autonomie revendiquée de 18 heures (qui équivaut probablement à une véritable autonomie d’une journée dans la vie réelle) et du type de performances jamais vues auparavant dans l’ordinateur portable d’entrée de gamme d’Apple.

Avec M2, les charges de travail intensives telles que l’édition de montages complexes dans Final Cut Pro sont près de 40 % plus rapides que la génération précédente, et jusqu’à 15 fois plus rapides pour les clients qui n’ont pas mis à niveau vers le silicium Apple.

Bien qu’IDC n’ait pas commenté ce facteur, il s’attend à ce que les ventes de Mac rebondissent au cours du trimestre en cours, alors qu’il ne fait aucune prédiction de ce type pour le marché mondial des PC dans son ensemble.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :