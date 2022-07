Les chiens peuvent réduire la criminalité dans le quartier où vous vivez : le nouveau « super pouvoir » de Fido

Ceux qui vivent dans un quartier avec de nombreux chiens sont plus en sécurité car la présence de « Fido » contribue à réduire le taux de criminalité. Une étude le prouve.

Vivre dans un quartier où il y a plusieurs chiens est plus sûr. La présence de nos amis à quatre pattes, en fait, est une sorte de dissuasion qui a été associée à des niveaux de criminalité réduits. Là où il y a plus de chiens, par exemple, il y a moins de vols et de meurtres. Bien que le chiffre ressorte d’une étude menée aux États-Unis, où le taux de violence est généralement plus élevé qu’en Europe, il n’est pas exclu que Fido puisse garantir les mêmes prestations partout. C’est un autre « super pouvoir » donné à ces merveilleux animaux, capables d’améliorer nos vies de multiples points de vue.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du département de sociologie de l’Ohio State University, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues de l’Institute of Population Research et du Department of Statistics and Data Sciences du Université du Texas à Austin. Les chercheurs coordonnés par le Dr Nicolò P. Pinchak sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données sur la criminalité entre 2014 et 2016 dans environ 600 zones de recensement – équivalentes à des quartiers – dans la zone métropolitaine de Columbus, la capitale de l’Ohio qui compte environ 900 000 habitants (en 2018). Ces données ont été combinées à celles d’une société de marketing – qui a demandé aux familles présentes en 2013 si elles avaient un chien à la maison – et à celles d’une autre étude intitulée Adolescent Health and Development in Context, qui a évalué à quel point les résidents des quartiers individuels faisaient confiance aux personnes qu’ils rencontraient sur la rue.

En combinant toutes ces informations, il est devenu clair que les quartiers avec plus de chiens avaient des taux de vols et d’homicides plus faibles que ceux avec moins de chiens. Les chercheurs ont également observé une réduction de l’agressivité, quoique dans une moindre mesure que les deux autres facteurs. Mais pourquoi les chiens sont-ils un moyen de dissuasion contre le crime ? È facile ipotizzare che dove vivono i cani è più facile essere allertati da potenziali persone sospette e minacce (anche solo per il fatto cane inizia ad abbaiare), tuttavia non è questa la motivazione principale, ma il “dog walking”, ovvero il passeggiare col chien. En effet, ceux qui ont un chien doivent souvent le sortir de la maison pour leurs besoins et se dégourdir les pattes, ainsi les rues sont plus expérimentées et il y a plus d’yeux sur les dangers. De plus, les chiens, surtout s’ils sont de grande taille, peuvent décourager les criminels de commettre des crimes. « Les gens qui promènent leurs chiens patrouillent essentiellement dans leurs quartiers », a déclaré le Dr Pinchak dans un communiqué de presse. « Ils voient quand les choses ne vont pas bien et quand il y a des étrangers suspects dans la région. Ça peut être dissuasif à la délinquance », a ajouté le sociologue.

Des études antérieures ont démontré la valeur sociale de vivre dans un quartier, ce qui en fait le rend plus sécuritaire et plus paisible. Les propriétaires de chiens s’arrêtent souvent pour converser, se faire des amis et généralement établir un climat de confiance mutuelle qui profite à toute la communauté. Mais la confiance fondée sur d’autres hypothèses n’est pas toujours utile contre le crime. « La confiance n’aide pas beaucoup les quartiers s’il n’y a pas de gens dans la rue qui remarquent ce qui se passe. C’est ce que fait la promenade de chiens », a déclaré le Dr Pinchak. « Et c’est pourquoi les chiens ont un avantage dans la lutte contre le crime par rapport aux chats et autres animaux de compagnie qui n’ont pas besoin d’être promenés », a déclaré l’expert. Si l’on ajoute à tout cela l’instinct de « garde » du meilleur ami de l’homme, un cercle vertueux ne peut que se créer. Cependant, il convient de souligner qu’il s’agissait d’une étude observationnelle, qui n’a pas révélé de relation de cause à effet entre la présence de chiens et la réduction de la criminalité, bien que statistiquement plausible. Les détails de la recherche « Paws on the Street: Neighborhood-Level Concentration of Households with Dogs and Urban Crime » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Social Forces.