Marvel : Ce que les critiques (et le public) pensent de Thor : Love & Thunder

Le 8 juillet dernier, le dernier film mettant en scène le Dieu du Tonnerre de l’usine Marvel, Thor Love & Thunder, est arrivé dans nos cinémas. Ce film marque, ni plus ni moins, que le vingt-neuvième volet du film au sein de la soi-disant UCM et le quatrième film avec Chris Hemsworth, ce qui fait de lui le seul des Avengers originaux à atteindre cette marque, au-dessus de l’Iron-Man. , Spider-Man et Captain America.

RagnaRock & Roll

Dans cette nouvelle aventure de nos dieux asgardiens préférés, Thor doit affronter le redoutable Gorr, le boucher des dieux, un méchant ayant pour objectif d’éradiquer toutes les divinités de l’univers après une expérience personnelle… disons frustrante. Cependant, cette fois notre héros ne sera pas seul puisqu’il aura l’aide de Korg, Valkyrie et Jane Foster, son vieil amour, qui a désormais en sa possession le Mjolnir réparé.

Ce quatrième opus est à nouveau réalisé par Taika Waititi, responsable du précédent film du personnage, Thor : Ragnarok, qui est rapidement devenu un succès retentissant pour Marvel Studios, atteignant des scores de 7,9 sur des portails comme IMDb, et récoltant au box-office plus de 800 millions de dollars dans le monde. Et pour évoquer les vertus qu’il a apportées à la franchise, on peut affirmer que le film était une revitalisation du personnage qui stagnait depuis son deuxième opus en 2013, Thor The Dark World, qui avait reçu de très mauvaises critiques et récolté une somme discrète. en billetterie. La même histoire se répète-t-elle ?

Beaucoup de Gorr pour si peu de Thor

Et on se transporte en cette année 2022, quand s’ouvre le quatrième volet de la franchise. Ce film était très attendu par les fans, puisqu’il ramènerait Natalie Portman, jouant cette fois le Mighty Thor, ainsi que l’incorporation de Christian Bale à l’univers Marvel, donnant vie à Gorr, l’un des méchants les plus redoutables au monde. Dieu du tonnerre et qui obtient presque tous les compliments de la critique grâce à une interprétation qui mérite bien plus. Peut-être être l’axe de toute une future intrigue du MCU ?

Si nous regardons certaines revues de presse majeures, nous trouvons un peu de tout. Empire, par exemple, appelle Thor Love & Thunder une « grande et magnifique explosion » tandis que CNET y prend un coup majeur : « Un épisode décevant et vide de Taika Waititi ». Cependant, le New York Post remarque quelque chose d’essentiel dans ce film, qui a « un méchant aussi fantastique que vous n’en avez jamais vu ».

Malgré ce qui précède, Love & Thunder recueille des scores d’environ 7,0 sur IMDb et Rotten Tomatoes. Comme cela s’est produit avec la précédente bande de Marvel Studios, Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Indépendamment de l’avis des critiques, ce qui est clair, c’est que les fans de MCU l’adorent, car il est rapidement devenu le meilleur début d’un film de Thor, ainsi que la cinquième meilleure ouverture d’un film de Marvel Studios, derrière seulement Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisant un chiffre incroyable de 302 millions de dollars.

Curieusement, ce chiffre représente presque tout le box-office de films comme Black Widow ou Eternals. Et toi? Aimez-vous le ton comique de Thor ou pensez-vous qu’ils commencent déjà à exagérer?