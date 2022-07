Kojima Productions envisage une action en justice après que Hideo Kojima a été faussement lié à l’assassinat de Shinzo Abe

WTF ? ! Kojima Productions envisage d’intenter une action en justice après une histoire affirmant que son fondateur, la légende du jeu vidéo Hideo Kojima, était l’assassin de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le Premier ministre le plus ancien du pays a été abattu deux fois vendredi alors qu’il prononçait un discours de campagne. Il est décédé après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital. Le tireur a ensuite été identifié comme étant Tetsuya Yamagami, 41 ans.

Tel que rapporté par PC Gamer, les affirmations selon lesquelles Kojima était responsable de la fusillade provenaient du tableau politiquement incorrect / pol / de 4chan après qu’un utilisateur ait publié une image suggérant que le créateur de Metal Gear Solid en était l’auteur. Un autre utilisateur a ensuite posté des photos de Kojima portant un chapeau de fourrure russe, debout à côté d’une photo de Che Guevara, et l’un de lui tenant un sac Guevara et portant un t-shirt Joker.

Cela aurait pu être la fin, mais le comédien français Georges Jordito a tweeté les images dans le cadre d’un post satirique. C’était censé être une blague, mais le politicien français d’extrême droite Damien Rieu a apparemment pensé que c’était sérieux et a tweeté les images avec un texte qui se traduisait par « L’extrême gauche tue ». Les médias grecs et iraniens ont ensuite utilisé les images dans leur couverture de l’assassinat.

Bravo pour ta connerie en tout cas, Damien doit être content 🤣 pic.twitter.com/sTRavBF682 — AntoineD (@AntoineD_) 8 juillet 2022

Rieu s’est ensuite excusé avec un tweet qui disait : « J’ai naïvement pris une blague pour information. Je ne pensais pas que les gens feraient des blagues sur l’assassinat d’un homme mais j’ai eu tort de ne pas vérifier avant de partager. Mes excuses à Hideo Kojima et à les fans de Metal Gear. »

#KojimaProductions condamne fermement la diffusion de fake news et de rumeurs véhiculant de fausses informations. Nous ne tolérons pas une telle diffamation et envisagerons d’intenter une action en justice dans certains cas. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) 9 juillet 2022

Les médias grecs et iraniens ont depuis supprimé/corrigé les reportages qui incluaient les images de Kojima. Kojima Productions a répondu aux fausses allégations avec un tweet qui se lit comme suit : « #KojimaProductions condamne fermement la diffusion de fausses nouvelles et de rumeurs qui véhiculent de fausses informations. Nous ne tolérons pas une telle diffamation et envisagerons d’intenter une action en justice dans certains cas. » Il n’a jamais dit qui pourrait faire face à la colère de son équipe juridique, mais malgré ses excuses, Rieu transpire probablement en ce moment.