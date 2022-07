Les extraterrestres pourraient contacter la Terre grâce à la communication quantique : « C’est la meilleure méthode »

La communication quantique est la meilleure méthode pour entrer en contact avec des extraterrestres, dont les messages sont peut-être déjà en route vers la Terre.

Selon une étude, la meilleure façon d’entrer en contact avec des extraterrestres passe par la communication quantique, une méthode potentiellement privilégiée par les civilisations extraterrestres avancées puisque, par rapport aux simples signaux radio, elle permettrait d’envoyer plus d’informations et avec une plus grande sécurité, ainsi comme pouvant être bien distinct des sources de fond naturelles. En termes simples, il s’agit d’une technique plus sûre et plus efficace. La communication quantique, qui repose sur la canalisation des données dans l’état des photons, serait possible même à des distances interstellaires et sans la perte de cohérence des photons eux-mêmes, un phénomène qui peut dégrader le message qu’ils véhiculent. Les états quantiques reposent en effet sur des équilibres très délicats et certaines interférences extérieures sont capables de les altérer.

Les deux scientifiques Arjun Berera et Jaime Calderon-Figueroa de la Faculté de physique et d’astronomie de l’Université d’Édimbourg, en Écosse, ont prouvé que la communication quantique est la meilleure pour entrer en contact avec des extraterrestres. Les deux physiciens théoriciens ont analysé la faisabilité de cette méthode aux distances interstellaires en évaluant toutes les variantes possibles capables d’induire la « décohérence » des photons, c’est-à-dire la force gravitationnelle des corps célestes, la concentration des particules dans le milieu interstellaire et le rôle de ambiances. . Ils ont également évalué l’environnement spécifique du système solaire. Les deux chercheurs ont conclu que la communication quantique serait facilitée en exploitant la région des rayons X du spectre, mais elle serait également techniquement possible dans la bande optique et dans les micro-ondes. La limite ne serait pas de dépasser les lois de la physique, mais simplement de disposer d’une technologie adéquate pour envoyer et recevoir des données quantiques (qubit ou bit quantique, l’unité de mesure de l’information quantique). Pour de meilleurs résultats, il serait préférable d’avoir ces ordinateurs quantiques hors de l’atmosphère des planètes ; le terrestre, en effet, absorbe la plupart des rayons X.

Comme indiqué, des informations peuvent être chargées dans des photons en fonction de leur état quantique et transmises via un phénomène appelé intrication. En termes simples, il s’agit d’un lien intime entre deux particules (situées à n’importe quelle distance l’une de l’autre) dans lequel l’état de l’une influence celui de l’autre. Changer l’état quantique du premier change automatiquement celui du second, peu importe où il se trouve. Des scientifiques ont récemment pu établir ce type de communication entre la Terre et un satellite en orbite à plus de 1 000 kilomètres d’altitude. Comme indiqué il n’y a pas de limite de distance entre deux particules reliées par enchevêtrement et c’est précisément pour cette raison que la communication entre civilisations vivant dans des systèmes stellaires différents est considérée comme possible. Le seul véritable obstacle, outre la construction d’émetteurs adéquats, résiderait dans le risque de perdre la cohérence des photons lors de leur voyage, mais les rayons X limiteraient ce problème. Comme précisé sur PhysicWorld, les chercheurs ont calculé qu’un photon pouvait parcourir 127 années-lumière avant de subir une décohérence. La vitesse de transmission serait toujours limitée à la vitesse de la lumière et donc les communications interstellaires seraient toujours très lentes.

Selon les chercheurs, nous pourrions déjà être en mesure de recevoir les potentiels signaux quantiques envoyés par les civilisations extraterrestres ; nous devrions « seulement » doter nos grands télescopes de puissants ordinateurs quantiques capables de traiter l’état des photons et de décoder les informations. Les extraterrestres essaient peut-être déjà de nous contacter avec cette technique. Les détails de la recherche « Viability of quantum communication across interstellar distances » ont été publiés dans la revue scientifique Physical Review D.