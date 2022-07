Le défi Blackout de TikTok serait responsable de la mort de sept enfants

Un défi insensé de panne d’électricité sur TikTok a été responsable de la mort de sept enfants, selon un nouveau rapport horrible aujourd’hui…

TikTok est bien connu pour ses «défis» vidéo, où un utilisateur publiera une vidéo et appellera les autres à faire la même chose. La plupart d’entre eux sont bénins – comme des mouvements de danse – mais certains le sont moins. Le soi-disant «défi de la panne d’électricité», incroyablement, a appelé les utilisateurs à s’étrangler jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent.

Le bord rapporte qu’au moins sept enfants sont morts en essayant.

Le procès le plus récent a été intenté par les parents de Lalani Walton, huit ans, et d’Arriani Arroyo, neuf ans. Cependant, il cite plusieurs autres enfants qui sont également décédés après avoir tenté le défi comme preuve que TikTok était au courant du problème.

Le procès énumère cinq autres cas :

TikTok a publié une déclaration indiquant qu’il avait bloqué les recherches du terme, les redirigeant vers une page lisant :

Un bouton renvoie ensuite vers plus d’informations.

Cependant, le procès afirme que TikTok n’a pas supprimé les vidéos et qu’elles apparaissent toujours dans les flux des enfants utilisant l’application. Ça dit:

[TikTok has a] devoir de surveiller les vidéos et les défis partagés, publiés et/ou diffusés sur son application et sa plateforme pour s’assurer que des vidéos et des défis dangereux et mortels n’ont pas été publiés, partagés, diffusés, recommandés et/ou encouragés.