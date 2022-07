Le nouveau MacBook Air M2 est désormais disponible à la commande, les premières livraisons arrivent le 15 juillet

Le nouveau MacBook Air avec puce M2 est désormais disponible à la commande, les premières unités étant expédiées aux clients à partir du vendredi 15 juillet. Le modèle de base du MacBook Air avec puce M2 est au prix de 1199 $, ou 1099 $ pour les acheteurs du secteur de l’éducation.

Le nouveau MacBook Air présente le changement de conception le plus important de la gamme MacBook Air en une décennie, avec un boîtier uniformément plat, un écran plus grand et des cadres d’écran plus fins. Comme les MacBook Pro 2021, la caméra frontale est désormais logée dans une encoche d’affichage. La puce M2 améliore les performances du processeur et du processeur graphique, environ 20 % plus rapidement que le MacBook Air M1 déjà rapide.

La puce M2 a fait ses débuts en premier dans le MacBook Pro 13 pouces 2022, mais cette machine était par ailleurs inchangée à l’exception de la mise à niveau de la puce. En revanche, la nouvelle Air propose de nombreuses améliorations.

Le châssis repensé s’inspire du MacBook Pro 2021, avec un design plus carré aux bords arrondis, laissant derrière lui le cône classique du MacBook Air. Bien sûr, le nouvel Air est beaucoup plus fin que les Pros, mesurant à peine 11,3 millimètres.

Le nouveau MacBook Air est disponible dans un choix de quatre finitions ; argent, gris sidéral, starlight et un bleu nuit saisissant. MagSafe est de retour comme option de charge par défaut, et chaque Air est livré avec un câble MagSafe de couleur assortie. (Vous pouvez toujours charger via les ports USB-C si vous préférez.) En parlant d’options de charge, Apple vend également de nouveaux adaptateurs d’alimentation USB-C à double port.

Fonctionnalités repensées du MacBook Air

Le nouveau design Air présente également des bordures d’affichage plus fines, permettant un écran plus grand de 13,6 pouces. Cependant, une partie de cet espace d’affichage est utilisée par l’encoche, qui abrite la caméra frontale. La qualité d’affichage est également améliorée, avec 25 % de luminosité en plus et la prise en charge de 1 milliard de couleurs pour la première fois sur la gamme MacBook Air. La webcam est maintenant mise à niveau vers une résolution sportive de 1080p et devrait avoir une qualité similaire à celle de la caméra du MacBook Pro.

Le nouveau MacBook Air propose également une expérience sonore améliorée avec un réseau intégré de quatre haut-parleurs, avec prise en charge d’une large scène sonore Spatial Audio.

La nouvelle puce M2 permet des performances de processeur monocœur jusqu’à 20 % plus rapides et un processeur graphique jusqu’à 50 % plus rapide, sur la base des tests en conditions réelles du MacBook Pro M2. Vous pouvez également maintenant configurer le MacBook Air avec jusqu’à 24 Go de RAM.

Apple affirme que les charges de travail complexes telles que le montage vidéo dans Final Cut ou l’application de filtres dans Photoshop sont 20 à 40 % plus rapides que le MacBook Air M1, et d’un ordre de grandeur plus rapides pour les clients qui effectuent une mise à niveau à partir des anciens Airs basés sur Intel. Et toute cette puissance ne doit pas se faire au détriment de la durée de vie de la batterie ; Apple affirme que les clients devraient pouvoir obtenir jusqu’à 18 heures de lecture vidéo continue sur une seule charge.

Prix ​​MacBook Air

MacBook Air avec M2 commence à 1199 $, ou 1099 $ pour les clients de l’éducation.

La configuration à 1199 $ comprend un processeur à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

L’option de mise à niveau standard est au prix de 1499 $ et offre un processeur à 8 cœurs, un processeur graphique à 10 cœurs, un stockage de 512 Go et comprend le double adaptateur secteur compact.

Au haut de gamme, vous pouvez maximiser les spécifications de construction à la commande avec 24 Go de RAM et 2 To de stockage SSD pour un coût total de 2499 $.

