Microplastiques présents dans la viande, le lait et le sang des animaux de ferme

Une contamination a été trouvée dans du bœuf, du porc et des produits laitiers provenant de supermarchés néerlandais.

La diffusion effrénée des microplastiques, confirmée par un nombre croissant de recherches scientifiques, soulève de nombreux doutes quant à l’impact réel de ces minuscules particules sur la santé des humains, des animaux et de l’environnement. Les dernières données communiquées par les chercheurs de la Vrije Universiteit Amsterdam ne sont pas rassurantes, après avoir constaté la présence de ces polymères insolubles dans le sang humain, ils font état de la contamination par des microplastiques dans la viande bovine et porcine, ainsi que dans le lait et le sang d’élevages vaches et cochons dans les fermes néerlandaises.

Les scientifiques, comme expliqué dans le rapport d’étude pilote qui a examiné divers échantillons provenant d’élevages et de supermarchés aux Pays-Bas, ont fourni une première indication de la présence de ces particules dans les trois quarts des viandes et produits laitiers testés, mais surtout , dans tous les échantillons de sang analysés. Des microplastiques ont également été détectés dans chaque exemplaire de granulés pour animaux évalué, indiquant une voie de contamination potentiellement importante. Les produits alimentaires testés, en revanche, étaient emballés dans du plastique, qui est une autre source possible de contamination.

L’impact des microplastiques sur la santé humaine ou des animaux d’élevage n’est pas encore totalement élucidé, mais les chercheurs craignent que ces minuscules particules puissent causer des dommages au niveau cellulaire, comme le montrent de récentes études. in vitro qui indiquaient des effets similaires à ceux induits par les particules de pollution atmosphérique, déjà connues pour être la cause de millions de décès précoces chaque année.

En attendant des recherches plus détaillées, les chercheurs avertissent que la présence de particules dans le sang indique qu’elles peuvent être transportées vers différentes parties du corps et déposées dans les organes. « Lors de l’analyse du sang, on découvre la dose absorbée par toutes les différentes voies d’exposition : air, eau, aliments, etc. – il a déclaré au Gardien Dr Heather Leslie de la Vrije Universiteit Amsterdam et co-auteur du nouveau rapport -. Cela nous indique immédiatement ce qui entre dans le flux de la vie et devrait agir comme un stimulant pour explorer davantage toute l’étendue de l’exposition et tous les risques associés.« .

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont testé 12 échantillons de sang de vache et 12 de sang de porc, détectant des microplastiques dans les 24, y compris des traces de polystyrène, un polymère utilisé pour emballer des aliments et d’autres produits, et du polyéthylène, le matériau dont sont faits les sacs en plastique. fabriqué. Les chercheurs ont également évalué 25 échantillons de lait, dont certains provenant du lait vendu dans les supermarchés et de celui contenu dans les tanks de traite à la ferme et manuels. Parmi ceux-ci, pas moins de 18 échantillons, dont au moins un de chaque type, contenaient des microplastiques. En revanche, en ce qui concerne les analyses de viande, sept des huit échantillons de bœuf et cinq des huit échantillons de porc se sont révélés contaminés.

Maria Westerbos, de la Plastic Soup Foundation qui a commandé la recherche, a déclaré : « Avec les microplastiques présents dans les aliments du bétail, il n’est pas surprenant qu’une nette majorité de la viande et des produits laitiers testés contienne des microplastiques. Nous devons de toute urgence débarrasser le monde du plastique dans les aliments pour animaux afin de protéger la santé du bétail et des humains« .