Découvrez les nouveaux jeux Robocop et Terminator en développement

Quelque chose à attendre avec impatience : Bonne nouvelle pour les fans de films d’action violents des années 80 (et 90) : l’éditeur Nacon a annoncé que de nouveaux jeux mettant en vedette Robocop et Terminator sont en développement. Dans le cas du premier, la star originale Peter Weller reprendra son rôle de policier cyborg de Detroit qui n’aime rien de plus que de tirer sur des criminels dans l’aine.

La bande-annonce de Robocop : Rogue City nous donne un aperçu du FPS qui devrait sortir en juin de l’année prochaine pour PC, PS5 et XBOX Series X/S. Il y a beaucoup de clins d’œil au film original dans le clip de gameplay, y compris la superposition de ciblage verrouillée de Robocop, ED-209, et le « pouvez-vous voler? » ligne utilisée pour la première fois par le méchant Clarence Boddicker. Nous jetons également un coup d’œil à l’incarnation numérique de Weller alors qu’il prononce la célèbre citation « Mort ou vivant, tu viens avec moi ».

« NACON et Teyon travaillent avec MGM pour développer une expérience de jeu RoboCop authentique fidèle à l’ADN de la franchise, tout en plongeant les joueurs dans une histoire originale qui leur permet de jouer comme nul autre que RoboCop lui-même », a écrit Teyon Games, la société derrière Terminator : Resistance (mais pas le prochain jeu Terminator).

Il y a eu plusieurs jeux vidéo Robocop au fil des ans, bien que les seuls dont cet auteur se souvient avoir joué étaient le jeu de plateforme d’arcade des années 80 et la version Amiga.

Rejoindre Robocop sera un titre Terminator distinct, celui-ci créé par le développeur de Rims Racing, Nacon Studio Milan. C’est un jeu de survie en monde ouvert qui se déroule après les événements de Judgment Day, donc vous vous cacherez probablement plutôt que de contrôler les T-800 et d’autres machines.

Aucun mot sur la date d’arrivée du jeu Terminator sur PC et consoles – Nacon a seulement dit qu’il arriverait « dans un avenir lointain ». L’absence de gameplay dans le clip teaser suggère qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.