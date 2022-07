Le ciel du Dakota du Sud s’est teinté d’une couleur verte incroyable et apocalyptique : que s’est-il passé ?

Le ciel au-dessus de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, est devenu incroyablement vert lors d’une violente tempête. Le phénomène rare expliqué par un météorologue.

Crédit : Jkarmill / Twitter

Mardi 5 juillet, le ciel du Dakota du Sud, aux États-Unis, s’est teinté d’une couleur verte saisissante et inhabituelle. Les images du phénomène naturel rare ont été postées sur les réseaux sociaux par des citoyens émerveillés – et même un peu inquiets – et ont rapidement fait le tour du monde, devenant virales. L’événement s’est produit en correspondance avec une violente tempête appelée « derecho »; comme l’explique le National Weather Service (NWS) des États-Unis, un derecho se produit lorsque les dommages causés par la tempête concernent une zone d’au moins 400 kilomètres et que ses vents doivent souffler à au moins 93 kilomètres par heure. La tempête qui a frappé le Dakota du Sud, ainsi qu’une grande partie de l’Iowa et du Minnesota, avait des vents soufflant à environ 100 milles à l’heure. Sa violence a laissé plus de 30 000 personnes sans électricité.

Le derecho s’est produit de manière particulièrement inhabituelle à Sioux Falls, la ville la plus peuplée du Dakota du Sud avec environ 200 000 habitants. Comme indiqué, le ciel a soudainement pris une couleur verdâtre, avec une teinte assez similaire à celle de la peau de l’Incroyable Hulk. Ce n’est pas un hasard si quelqu’un a surnommé le derecho le « Hulky storm ». Mais pourquoi le ciel est-il devenu vert ? Le météorologue du National Weather Service Cory Martin l’a expliqué sur Twitter. La famille du scientifique vit à Sioux Falls et les photographies qu’il a reçues l’ont incité à publier un article de clarification. La couleur verte, indique l’expert, est liée à la diffusion de la lumière par la glace et l’eau en suspension dans les nuages. Se produit lorsqu’il y a une condition d’éclairage rougeâtre sous-jacente, comme lors d’un coucher de soleil.

« Lorsque la lumière rougeâtre diffusée par l’atmosphère illumine les gouttelettes bleues d’eau et de glace dans le nuage, elles apparaîtront vertes. Il faut une énorme quantité d’eau à l’intérieur du nuage pour obtenir cette couleur, ce qui indique généralement qu’une quantité importante de glace (gros grains de grêle) doit également être présente », a expliqué le Dr Martin. En termes simples, les principaux ingrédients sont une condition de lumière rougeâtre et des nuages ​​particulièrement lourds d’eau et de glace. Lorsque la lumière rouge traverse les nuages ​​chargés de gouttelettes / glace bleue, les couleurs se mélangent donnant vie au vert particulier.

Aussi spectaculaire soit-il, le phénomène n’est pas à prendre à la légère. En effet, un ciel vert indique qu’il y a beaucoup de glace en suspension et qu’un orage de grêle très violent pourrait être sur le point de se déchaîner. Parfois, les grains peuvent devenir aussi gros que des balles de tennis – ou pire – et blesser des personnes, ainsi que causer de graves dommages aux voitures et aux infrastructures. En termes simples, si vous avez la chance de le voir, il est préférable de photographier le ciel vert depuis une position abritée.