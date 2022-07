Boîtier AirPods : caractéristiques, remplacements, trouvez votre modèle

Les AirPods et AirPods Pro sont livrés avec un étui de chargement et de stockage pratique, mais selon le modèle que vous possédez, il existe plusieurs modèles d’étuis différents. Suivez tout ce que vous devez savoir, y compris les caractéristiques de chaque boîtier, comment mettre à niveau ou obtenir un remplacement, comment trouver le boîtier dont vous disposez, et plus encore.

Boîtier AirPods : tout ce que vous devez savoir

Modèles et fonctionnalités

Boîtier AirPods de 1ère génération – pas de charge sans fil Offre « Plus de 24 heures d’écoute » 15 minutes dans le boîtier offrent jusqu’à 3 heures d’écoute

Boîtier de 2e génération – disponible avec et sans charge sans fil Offre « Plus de 24 heures d’écoute » 15 minutes dans le boîtier offrent jusqu’à 3 heures d’écoute

Boîtier de 3e génération – chargement sans fil avec MagSafe Offre « Jusqu’à 30 heures d’écoute » 5 minutes dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute

Boîtier AirPods Pro – recharge sans fil (2019 à 2021) et avec recharge sans fil MagSafe (octobre 2021 et versions ultérieures) Offre « Plus de 24 heures d’écoute » 5 minutes dans le boîtier offrent environ 1 heure d’écoute



Remplacements ou mises à niveau de boîtiers

Chez Apple, remplacer un boîtier par une mauvaise batterie coûte 49 $

Le remplacement d’un boîtier perdu coûte entre 59 et 99 $

Le remplacement d’un boîtier endommagé coûte entre 59 $ et 89 $

Contactez l’assistance Apple ou rendez-vous dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple pour obtenir de l’aide pour remplacer votre coque.

Si vous souhaitez simplement acheter un nouveau boîtier ou un boîtier amélioré :

L’étui de chargement sans fil d’origine pour AirPods 1ère et 2ème génération coûte 79 $ – parfois moins

Il existe des étuis tiers pour la 3e génération et les AirPods Pro, cependant, gardez à l’esprit qu’ils ne fonctionnent pas exactement comme l’étui de chargement d’origine d’Apple.

numéros de modèle

Les AirPod de 1ère génération sont A1523 et A1722

2ème génération sont A2031 et A2032

3ème génération sont A2564 et A2565

Les AirPods Pro sont A2083 et A2084

Trouvez votre modèle d’AirPods

Sur l’affaire

Si vous avez une LED à l’extérieur du boîtier, il s’agit d’un boîtier de charge sans fil (prend également en charge la charge Lightning) Si votre LED se trouve à l’intérieur du boîtier, il s’agit du boîtier de charge standard (prend uniquement en charge la charge Lightning) Vous pouvez trouver le numéro de modèle dans la partie supérieure gauche ou droite du haut du couvercle du boîtier Si vous avez des AirPods 3 ou Pro (octobre 2021 ou ultérieur), vous aurez également MagSafe

Sur iPhone, vos AirPods ou la box

Lorsque les écouteurs sont connectés à votre iPhone ou iPad, ouvrez Réglages > Bluetooth > À propos de puis appuyez sur votre AirPods Balayez vers le bas pour voir votre numéro de modèle Vous pouvez également trouver le numéro de modèle dans une petite police à l’intérieur de chaque écouteur (vous aurez peut-être besoin d’une loupe) Si vous avez la boîte, vous pouvez trouver le numéro de modèle sur le bord inférieur

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :