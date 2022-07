Maintenant, nous savons quelles techniques de pénétration anale les femmes aiment

Il révèle une nouvelle étude scientifique portant sur plus de 3 000 femmes aux États-Unis.

Aujourd’hui encore, même dans les pays occidentaux, parler de sexe anal reste souvent un tabou. Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas pratiquée, bien au contraire. Bien sûr, ces dernières années, en regardant les médias et les offres pornographiques, le sexe anal fait partie des fantasmes érotiques de nombreux hommes, mais il semble que personne n’ait jamais demandé aux femmes ce qu’elles en pensaient. .

Cependant, une équipe de chercheurs a voulu faire la lumière sur les expériences réelles vécues par les femmes, révélant dans une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Plos One ce sont les techniques de pénétration anale que beaucoup trouvent les plus agréables. En particulier, les auteurs de la recherche ont identifié et nommé trois techniques auparavant non définies, qui figuraient parmi les plus populaires dans une enquête en ligne auprès de 3 017 femmes américaines âgées de 18 ans et plus (âge moyen de 48 ans), dont l’écrasante majorité définissait leur orientation sexuelle comme hétérosexuelle. (91,2%). La plupart des femmes ont indiqué qu’elles étaient en couple (mariées, fiancées ou amoureuses), avec seulement 21,6% déclarant qu’elles étaient célibataires et sans aucune relation amoureuse au moment de l’enquête.

Environ quatre femmes sur dix (43,5 %) ont déclaré éprouver du plaisir avec une certaine forme de toucher anal (interne et/ou externe), un quart (25,8 %) ont déclaré n’avoir jamais eu d’expérience de toucher externe ou « ne pas savoir » à quel point cela était agréable. type de toucher peut être pour eux, tandis que 32,5% ont déclaré qu’ils n’avaient jamais essayé les techniques de toucher pénétrant / anal interne ou ne savaient pas à quel point elles pouvaient être agréables.

Les techniques de pénétration anale les plus populaires pour les femmes

Comme indiqué, l’étude a également révélé les trois techniques de toucher anal que les femmes trouvent les plus agréables, pour lesquelles les chercheurs ont fourni des descriptions détaillées (avec des exemples graphiques de celles-ci). Ceux-ci sont:

la pénétration anale, qui fait référence à un toucher pénétrant avec un doigt, un pénis ou un jouet sexuel juste à l’intérieur de l’ouverture anale, pas plus profondément qu’un doigt. Plus d’une femme sur trois (35%) déclare trouver ce type de technique agréable.

Exemple illustratif de la technique du deeping anal / Plos One

le surfaçage anal, c’est-à-dire le toucher anal avec un doigt, un pénis ou un jouet érotique sur et autour de l’anus. Les données suggèrent que 40% des femmes aiment ce type de technique.

Exemple illustratif de la technique de surfaçage anal / Plos One

l’appariement anal, c’est-à-dire le toucher anal pénétrant qui se produit simultanément avec d’autres types de toucher sexuel, comme la pénétration vaginale ou la stimulation clitoridienne, préféré par 40% des femmes.

Exemple illustratif de couple anal / Plos One

Mais pourquoi, et à quoi sert une étude scientifique des préférences sexuelles des femmes ? Cela a été expliqué par les mêmes chercheurs, appartenant à For Goodness Sake, une organisation américaine qui croit que le plaisir humain perdra sa stigmatisation et qu’à l’avenir les gens regarderont le passé avec incrédulité face à nos coutumes de honte sexuelle et de plaisir insatisfait. . Pour ouvrir la voie à cet avenir, en collaboration avec des chercheurs de l’Université de l’Indiana et du Kinsey Institute de la même université, ils mènent les premières études à grande échelle pour découvrir, nommer et décrire l’éventail des pratiques sexuelles spécifiques que les femmes trouvent réellement agréables.