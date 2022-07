Comment changer le nom dans Full Guys pour consoles et PC

Fall Guys: Ultimate Knockout est désormais gratuit sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC. Le jeu vidéo à succès Mediatonic a été lancé en tant que produit traditionnel, même s’il s’agissait d’un jeu PS Plus gratuit à l’époque. Après le rachat du studio par Epic Games, le titre déjanté est devenu free to play (gratuit mais avec des microtransactions). Maintenant, beaucoup se sont demandé comment changer leur nom d’utilisateur, alors nous expliquons comment le faire étape par étape.

La première chose à garder à l’esprit est que si vous téléchargez le jeu, vous pouvez entrer en tant qu’invité, mais si vous souhaitez changer de nom et profiter de toutes les fonctionnalités disponibles, il est préférable de vous inscrire auprès d’Epic Games pour créer un compte gratuit. Compte. Concernant l’association des comptes Epic Games avec les différentes consoles, nous vous recommandons de jeter un œil à cette pièce.

Vous pouvez donc changer le nom dans Fall Guys: Ultimate Knockout

Vous devez être inscrit sur Epic Games Store. Depuis le site officiel, cliquez sur « Compte » (en haut à droite). Vous verrez la page de configuration des paramètres généraux. La première option est « Nom d’affichage ». Si vous cliquez sur l’icône en forme de crayon, vous pourrez choisir un nouveau nom (vous devrez le saisir deux fois). Suivez les étapes et vous pourrez désormais profiter de votre nouveau nom dans Fall Guys. Pour éviter toute utilisation abusive de la fonctionnalité, Epic Games impose une limitation selon laquelle vous ne pouvez plus changer de nom dans les deux semaines.

De là, vous pouvez modifier le nom d’affichage.

Fall Guys: Ultimate Knockout a été relancé avec sa réédition gratuite. Le jeu nous invite à nous mesurer à d’autres joueurs dans des épreuves folles où l’objectif est de survivre et de durer plus longtemps que le rival. En seulement deux semaines, le jeu a rassemblé plus de 50 millions d’utilisateurs.

Ne manquez pas l’analyse de la nouvelle version de Fall Guys. Dans cet article, nous vous expliquons comment le télécharger.