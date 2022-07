Killing Floor 2, parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store : comment télécharger

Une fois de plus, Epic Games Store est mis à jour avec un nouveau lot de jeux gratuits afin d’attirer plus de followers. Et puisque vous ne regardez pas un cheval cadeau dans la bouche, nous sommes si heureux. Après les trois de la semaine dernière (Hood : Outlaw & LEgends, Iratus : Lord of the Dead et Geneforce 1 : Mutagen), c’est au tour de Killing Floor 2 et Ancient Enemy. Les deux seront disponibles jusqu’au 14 juillet 2022 à 17h00 (heure locale française).

Killing Floor 2 est un jeu de tir coopératif pour 6 à 12 personnes qui nous met à vider des magazines contre des zombies horrifiants et sanguinaires. Un classique de l’action dans la veine, amusant et sans prétention. De son côté, Ancient Enemy est un RPG de combat de cartes se déroulant dans un monde en ruine où les forces de la mer ont déjà triomphé. En nous appuyant sur la chance et la stratégie, nous devons anéantir les ennemis déformés avec une grande variété de sorts et de capacités alors que nous voyageons à travers des terres dévastées.

Comment télécharger Killing Floor 2 gratuitement sur PC

Tout d’abord, vous devez avoir un compte dans Epic Games Store. Vous pouvez en créer un quand vous le souhaitez en vous inscrivant gratuitement dans la boutique à partir d’ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, identifiant, adresse email, mot de passe et indiquez si vous souhaitez recevoir des offres et promotions). Acceptez ensuite les conditions d’utilisation, vérifiez votre adresse e-mail et activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous avez accès à votre compte, accédez au lien que nous avons partagé ci-dessus et utilisez vos jeux sans avoir à saisir les détails de paiement. Pour jouer, vous aurez besoin du client Epic Games Store installé sur votre PC, téléchargez-le sur ce lien et c’est tout, à partir de là, vous aurez accès à la bibliothèque de jeux.

