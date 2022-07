En montagne, les températures augmentent deux fois plus vite : d’ici 2100, adieu les glaciers alpins

Tragédie sur la Marmolada, le glacier s’effondre

Sur les montagnes, l’impact du changement climatique est particulièrement dévastateur et entraîne la disparition des glaciers, dont celui de la Marmolada.

Dimanche 3 juillet 2022, le jour où le détachement dramatique du sérac du glacier Marmolada a été enregistré, au sommet des Dolomites à 14 heures, les unités de contrôle de l’Agence régionale pour la prévention et la protection de l’environnement de la Vénétie (ARPAV) ont enregistré un température de 10,3°C, actuellement la plus élevée de toute la saison. L’avalanche mortelle de neige, de glace et de rochers, qui a parcouru 500 mètres à la vitesse monstrueuse de 300 kilomètres à l’heure, s’est déclenchée juste avant ce pic, même si les capteurs ont détecté 10°C dès 11 heures du matin. La veille la colonne de mercure s’était arrêtée juste en dessous de 9°C, alors que la nuit on détectait 5°C. Ce sont des valeurs anormales, nettement supérieures à la moyenne de la période, qui traduisent l’impact de l’anticyclone africain qui sévit depuis semaines sur une grande partie de l’espace méditerranéen. Comme l’a souligné à Netcost-security.fr le professeur Carlo Barbante, directeur de l’Institut des sciences polaires du CNR, la canicule extrême a provoqué le remplissage d’eau d’une crevasse recouverte par le glacier et sous la force de son poids a déclenché l’effondrement tragique. Un événement exceptionnel auquel il va cependant falloir s’habituer, du fait des changements climatiques qui ont désormais marqué le sort de nombreux glaciers.

Le glacier Marmolada lui-même, la « reine des Dolomites », est destiné à disparaître d’ici 25 à 30 ans, comme l’a révélé une étude internationale de 2019 menée par des chercheurs italiens de l’Institut des sciences marines du Conseil national de la recherche (CNR -ISMAR) . Même si nous parvenons à contenir le dioxyde de carbone (CO2) et les autres gaz à effet de serre produits par nos opérations, qui catalysent le réchauffement climatique, ce glacier alpin et d’autres seront toujours perdus. La hausse constante des températures a en effet provoqué le dépassement du point de non-retour et une aggravation inéluctable est attendue dans les décennies à venir. Surtout en montagne, où les effets du changement climatique sont amplifiés. La fonte de la couverture neigeuse et de la glace provoquée par des températures extrêmes expose en effet les roches à l’air libre ; comme ils ont une capacité réduite à réfléchir les rayons du soleil (albédo) et à accumuler plus de chaleur, ils augmentent à leur tour les processus de fusion. Ce n’est pas un hasard si, selon un rapport de Legambiente, on s’attend à ce que, dans la plupart des montagnes d’Italie, il y ait une augmentation des températures comprise entre 2 et 3 ° C d’ici 2050. D’ici 2100, date à laquelle ils auront quasiment disparu.De tous les glaciers alpins, la température en montagne s’élèvera encore de 3° à 7°C, selon le modèle climatique de référence. Cela conduira à une perturbation des écosystèmes. montani « Dans les Alpes, les températures augmentent au double du taux de la moyenne mondiale, et la neige au sol au cours des dix dernières années a subi une diminution constante, laissant de plus en plus d’espace pour les broussailles arides », lit-on dans le rapport de Legambiente . Le glacier Marmolada a perdu 30 % de sa masse et 22 % de sa couverture en seulement une décennie, de 2004 à 2014, mais la hausse des températures a fait fondre 85 % de son volume depuis le début du XXe siècle.

La récente étude « Evolution of temperature indices in the periglacial environment of the European Alps in the period 1990-2019 » publiée dans le Journal of Mountain Science (JMS) par les deux scientifiques Guido Nigrelli et Marta Chiarle, experts de l’Institut de Recherche en Hydrogéologie (CNR-IRPI), a montré qu’il y a eu une augmentation constante des taux de réchauffement en montagne. « Le milieu périglaciaire alpin, dans la période trentenaire 1990-2019, a observé des taux de réchauffement de 0,4°C, 0,6°C et 0,8°C tous les dix ans, respectivement pour les températures annuelles moyennes, maximales et minimales », a expliqué le Dr Novelli. . « Ces taux de réchauffement sont supérieurs à ceux observés à la même période pour les températures moyennes sur l’ensemble de l’espace alpin (0,3°C tous les dix ans) et globalement (0,2°C tous les dix ans) », a commenté l’expert.

Il n’est pas étonnant que les glaciers diminuent considérablement en masse et en étendue, avec le risque d’un sérieux détachement lors du processus de fonte. « Au cours des 150 dernières années, il y a eu des réductions des zones glaciaires de 60% dans les Alpes, avec des pics de 82% dans les Alpes juliennes et de 97% dans les Alpes maritimes », a déclaré Legambiente. « La montagne est un hot spot, un hotspot climatique, à la fois parce qu’elle connaît une augmentation de température bien plus importante, voire le double, par rapport à la moyenne mondiale, et parce que les effets que cette surchauffe engendre sont particulièrement visibles en montagne », a-t-il a commenté à fabene.org la professeure Elisa Palazzi, chercheuse à l’Institut des sciences de l’atmosphère et du climat du CNR et professeure de physique du climat à l’Université de Turin. À ce rythme, nous perdrons des écosystèmes de montagne entiers et très précieux, avec la disparition inévitable d’espèces uniques et merveilleuses, ainsi que des dommages importants à l’économie et à la disponibilité de l’eau.