TikTok poursuivi en justice par les parents d’enfants décédés en participant à un « défi de panne d’électricité »

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les familles de plusieurs enfants décédés en tentant de participer à un dangereux défi TikTok poursuivent la société et sa société mère, ByteDance, après que l’application aurait recommandé des vidéos du défi d’étranglement « black-out » aux mineurs, qui avaient tous dix ans de âge ou moins.

Le défi TikTok blackout – alias le jeu de l’évanouissement, le jeu de l’étouffement ou le rêve rapide – suit la longue tendance des défis viraux sur la plate-forme de médias sociaux qui ont le potentiel de causer des blessures graves ou la mort. Celui-ci implique des utilisateurs essayant de s’asphyxier, parfois en appuyant leurs paumes dans leur cou, jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent.

Comme l’a rapporté le Los Angeles Times, des poursuites intentées vendredi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles allèguent qu’Erika Walton, 8 ans, et Arriani Jaileen Arroyo, 9 ans, ont toutes deux participé au défi de la panne après que l’algorithme de TikTok ait recommandé des vidéos d’autres personnes s’engageant dans la tendance. .

Walton, du Texas, espérait depuis longtemps devenir « TikTok célèbre ». Le costume indique qu’elle a été retrouvée « suspendue à son lit avec une corde autour du cou » après avoir regardé des vidéos de défi de panne d’électricité en boucle.

Arroyo, de Milwaukee, a été retrouvée dans sa chambre suspendue à la laisse du chien de la famille. Elle a été admise à l’hôpital et placée sous ventilateur, mais avait perdu toute fonction cérébrale et a finalement été retirée de l’assistance respiratoire.

« TikTok a investi des milliards de dollars pour concevoir et développer intentionnellement son produit afin d’encourager, de permettre et de diffuser du contenu aux adolescents et aux enfants que le défendeur sait être problématique et très préjudiciable à la santé mentale de ses utilisateurs mineurs », indique le procès.

Le couple n’est pas le premier enfant présumé mort en tentant le défi de la panne d’électricité. La mère de Nylah Anderson, dix ans, a poursuivi TikTok et ByteDance après la mort de sa fille cinq jours après s’être asphyxiée en décembre. La poursuite affirmait que Nylah avait regardé des vidéos du défi révélé par l’algorithme.

Il a été signalé que d’autres enfants, âgés de 10 à 14 ans, sont également décédés alors qu’ils participaient au défi de la panne d’électricité.

De tels défis ne sont pas un nouveau phénomène de médias sociaux. Les utilisateurs de TikTok se blessent actuellement en participant au défi des caisses de lait qui consiste à escalader les caisses non sécurisées. Il y avait aussi le défi Benadryl, où les gens boivent suffisamment de médicament pour halluciner ; le bien nommé défi du casse-crâne ; le défi du sel et de la glace où les participants versent du sel sur leur corps, généralement sur le bras, et de la glace est ensuite placée sur le sel ; le défi Kiki inspiré de Drake; et le célèbre défi Tide Pod lié à au moins dix décès.

TikTok a récemment fait la une des journaux après qu’un commissaire de la FCC a appelé Google et Apple à interdire l’application de leurs magasins, craignant que les données des utilisateurs ne soient consultées par des employés basés en Chine. Il a répondu en envoyant aux législateurs américains une lettre expliquant comment la société conservera toutes les informations stockées dans les centres de données Oracle basés aux États-Unis, qui seraient périodiquement audités par une équipe de sécurité basée aux États-Unis.