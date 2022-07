Un homme dit qu’il comprend le fonctionnement de l’univers après une anesthésie

L’expérience a été décrite dans le Journal of Nervous and Mental Disease par un psychiatre clinicien qui prétend avoir personnellement vécu un état de « noèse ».

Le professeur Swarang Singh, psychiatre clinicien à l’Université de Warwick au Royaume-Uni, dit avoir compris le fonctionnement de l’univers entier lors d’une expérience post-anesthésie. « J’ai vécu un état de paix profonde, un sentiment de révélation et une profonde compréhension» Il explique dans un article publié dans le Journal des maladies nerveuses et mentales dans lequel il décrit l’événement survenu il y a près de 40 ans, le 4 avril 1984, lors d’une convalescence post-opératoire d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale à la suite d’un grave accident de la route.

Depuis, le professeur Singh – qui avait 22 ans à l’époque et venait de terminer sa dernière année à la Faculté de médecine – s’est consacré à l’étude de la science objective, mais insiste sur le fait que l’expérience « il est devenu de plus en plus saillant dans mon sens de moi et ma compréhension de la relation entre l’empirique et le transcendantal« . Décrivant l’expérience elle-même, l’homme a révélé qu’elle était caractérisée par un état de « noesis », défini comme « un sentiment de révélation et de compréhension complète ». Selon l’auteur, le phénomène a duré environ 10-12 minutes, ce qui lui a permis de « savoir quelque chose de complètement et complètement, ce que je n’avais jamais connu auparavant« .

« Je ne sais pas comment je sais, mais je sais que je sais» écrit le professeur Singh, avant de préciser comment il en est venu à comprendre pleinement l’interaction entre « l’espace, le temps, l’énergie, la matière et la vie ».

La matière et l’énergie sont interchangeables, le temps et l’espace sont interchangeables tandis que la vie est une entité distincte et indépendante, née après l’émergence des quatre premiers. Je sais que la quantité totale de la combinaison espace-temps, la combinaison matière-énergie et la somme de toute la force vitale est constante. La matière et l’énergie peuvent se transformer l’une dans l’autre, tout comme l’espace et le temps, mais la grandeur de chaque combinaison est une quantité fixe. La vie change d’une forme à l’autre, mais la quantité totale de force vitale reste constante et fixe. L’accroissement d’une forme se fait aux dépens d’une autre, et dans le cas de la vie, une forme de vie apparaît aux dépens d’une autre qui disparaît.

J’arrive à toutes ces conclusions, ou plus exactement ces conclusions me viennent, sans aucun effort cognitif de ma part. Ces révélations portent le poids de la vérité absolue. Je suis conscient de leur sens et de leur sens profond, mais je ne sais pas comment ni pourquoi. Je n’hésite pas à les accepter comme vraies. En fait, je sais qu’ils sont vrais ».

En cherchant une explication à son expérience, Singh pense qu’il doit y avoir « une base neurale pour ces phénomènes« . En approfondissant la question, il raconte comment l’activation de régions cérébrales telles que l’insula, le cortex prémoteur et le lobe pariétal inférieur ont toutes été impliquées dans la génération d’expériences mystiques pendant la méditation ou sous l’influence de drogues psychédéliques. Le professeur Singh a également noté que de tels changements dans sa propre activité cérébrale étaient très probablement causés par « upas d’état confusionnel toxique / médicamenteux”, Mais en même temps, il soutient que les connaissances acquises au cours de l’expérience étaient valables et authentiques.