Que faire pour ne pas gaspiller l’eau au quotidien

Dans la salle de bain, dans la cuisine et dans le jardin, il suffit de peu pour économiser des milliers de litres par an et être bon pour l’environnement et pour votre porte-monnaie.

L’urgence de la sécheresse met un peu à rude épreuve toute l’Italie. Les zones dites rouges, comme le montrent les données de l’Observatoire de la sécheresse de l’Institut de bioéconomie du Conseil national de la recherche, s’étendent dans diverses régions de notre pays, où les ressources en eau font défaut, avec des répercussions importantes et croissantes sur les écosystèmes naturels. et les activités anthropiques. Mais que pouvons-nous faire pour éviter d’exercer une pression supplémentaire sur des approvisionnements faibles ? De petits gestes quotidiens peuvent nous aider à ne pas gaspiller l’eau : dans la salle de bain, dans la cuisine et dans le jardin, il en faut très peu pour économiser des milliers de litres par an et faire du bien à l’environnement mais aussi à notre portefeuille.

Vérifiez les fuites

L’une des premières mesures pour économiser l’eau est d’éviter le gaspillage, en commençant par vérifier la présence d’éventuelles fuites au niveau des robinets et des toilettes, qui peuvent également être responsables des deux tiers de la consommation moyenne d’eau d’une famille. Une goutte qui tombe du robinet, par exemple, peut équivaloir à environ 100 litres d’eau par jour, tandis qu’une toilette qui fuit peut gaspiller jusqu’à 1 000 litres en seulement 24 heures.

Robinets et toilettes à chasse d’eau

L’un des moyens les plus simples et les plus efficaces d’économiser l’eau à la maison consiste à appliquer des aérateurs sur les robinets qui, en mélangeant l’air et l’eau, servent à diminuer le débit, réduisant ainsi la consommation de 30 à 70 % selon le modèle. Il en va de même pour les toilettes, pour lesquelles l’installation des nouveaux modèles à double chasse (ceux à deux boutons différents) peut permettre d’éviter un gaspillage moyen de 15 000 litres d’eau par famille chaque année.

Douche et baignoire

Prendre une douche plutôt qu’un bain dans la baignoire permet d’économiser environ 23 mètres cubes d’eau par an. Une douche de 5 minutes consomme environ 40 litres d’eau, soit la moitié du volume d’une baignoire standard, il est donc également important de faire attention au temps qu’il faut pour se laver et fermer l’eau pendant que nous nous savonnons. Comme pour les robinets d’évier et de bidet, l’utilisation de pommes de douche à faible débit permet également de réduire de moitié la consommation par rapport aux pommes de douche standard.

Éviter de laisser couler l’eau

Lorsqu’il n’est pas nécessaire, comme lorsque vous vous brossez les dents ou que vous vous rasez, ou lorsque vous lavez la vaisselle à la main, fermer les robinets permet d’économiser environ 6 litres d’eau par minute.

Lave-linge et lave-vaisselle

La consommation des appareils électroménagers, tels que les machines à laver et les lave-vaisselle, peut être divisée par deux si les modèles les plus efficaces sont utilisés. Il est également important de rappeler qu’en ne faisant fonctionner ces appareils qu’à pleine charge, moins d’eau et d’énergie seront consommées que deux demi-charges, ce qui indique également des factures moins élevées, avec une réduction de la consommation moyenne d’environ 8 200 litres d’eau en un an. . .

Réduire le gaspillage alimentaire

La production de céréales, de fruits et d’autres aliments, ainsi que l’entretien des fermes, nécessitent beaucoup d’eau. Réduire le gaspillage alimentaire et limiter la consommation de viande et de produits laitiers au profit de fruits et légumes de saison permettent d’économiser l’eau mais aussi de protéger le climat. Les exploitations agricoles, ainsi que les industries alimentaires et laitières, contribuent de manière significative au réchauffement climatique.

Dans le jardin et sur la terrasse

L’utilisation d’un système d’irrigation automatique, éventuellement au goutte-à-goutte, permet de réduire le gaspillage d’eau par rapport aux arrosoirs ou aux tuyaux d’arrosage, avec l’avantage de pouvoir régler l’heure à laquelle donner de l’eau aux plantes. En effet, les arroser tôt le matin ou au coucher du soleil empêche l’eau de s’évaporer rapidement au soleil et à la chaleur, avec des avantages également en termes de santé pour les plantes elles-mêmes. En ce sens, le meilleur moment pour arroser les plantes est tôt le matin, car cela permet non seulement aux racines de mieux absorber l’eau, mais réduit également le risque de maladies fongiques.

Réutiliser l’eau autant que possible

L’eau, que nous utilisons par exemple pour rincer les fruits et légumes, peut être récupérée et utilisée pour d’autres usages, notamment dans la salle de bain, pour limiter l’utilisation des toilettes lorsque cela est possible, ainsi que pour arroser les plantes. Même l’eau évacuée de la machine à laver à la maison peut être réutilisée dans les toilettes, comme l’eau que nous utilisons pour laver les sols et faire la lessive à la main.