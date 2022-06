La liste de lecture Upside Down de Spotify révèle votre propre chanson anti-Vecna

Dans le contexte: (Avertissement: quelques spoilers de la saison 4 de Stranger Things à venir) Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui ont contribué aux chiffres d’audience record de la saison 4 de Stranger Things – 781,04 millions d’heures visionnées au cours de ses deux premières semaines et demie – vous vous êtes peut-être demandé ce que serait la chanson qui pourrait vous sauver de Vecna. Spotify a répondu à cette question avec une liste de lecture personnalisée de musique si puissante qu’elle pourrait arrêter l’antagoniste maléfique de l’envers.

La première moitié de la saison 4 de Stranger Things a envoyé le morceau Running Up That Hill de Kate Bush en 1985 dans les charts (au premier rang au Royaume-Uni) grâce à son utilisation comme chanson qui sauve Max d’une mort brutale aux mains de Véna.

Avec la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things qui arrive demain, Spotify a lancé The Upside Down Playlist, qui pourrait vous aider à trouver votre propre chanson de sauveur. La liste comprend certaines chansons préférées (c’est-à-dire les plus jouées) mélangées à quelques classiques de Stranger Things.

Une fois la deuxième partie de la saison 4 arrivée, Netflix mettra à jour sa liste de lecture officielle Stranger Things avec toutes les nouvelles chansons de la série. Cela indique que nous découvrirons quelle chanson Eddie Munson déchire dans la bande-annonce, avec The Final Countdown, Sweet Child O ‘Mine et Master of Puppets les principales théories.

Dans d’autres nouvelles, vous avez peut-être vu Spotify Icebergs apparaître récemment sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une version de la théorie de l’iceberg d’Hemingway qui montre la profondeur d’un sujet, avec les informations les moins connues en bas et les parties les plus visibles au-dessus de l’eau. Dans ce cas, les groupes populaires que vous écoutez seront en haut tandis que les artistes obscurs seront en bas. Vous pouvez l’essayer sur icebergify.